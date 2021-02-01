العُنف.. وباء بلا لقاح!

وطن النهار

«إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه».

هكذا عاش الكويتيون مؤمنين كل الإيمان بان الرفق والحلم والأناة والروّية سادة الأخلاق، فتبادلوا الكلمات الطيبة، وتغاضى بعضهم عن أخطاء بعض، ما أدى الى تماسكهم وتعاونهم وتوافقهم حتى أصبحوا كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر.

الآباء والأجداد لم يعرفوا العنف، ولم يميلوا إلى الشدة، فأمضوا حياتهم في أمن ومحبة وسلام، صحيح حدثت بينهم بعض الخلافات، وربما المنازعات، ولكنها كانت جميعاً تنتهي بالكلمة الحلوة والاعتذار اللطيف.

أما شباب اليوم، فلم يعودوا يتحملون، وافتقدوا القدرة على ضبط النفس، والسيطرة على جنوحها وميلها الى الثأر والانتقام، ولو كان السبب هينا لا يذكر أو واهياً لا يقوم عليه دليل.

ومن هنا كثرت أعمال العنف التي ربما تبدأ بـ«ليش تخزني؟» ثم تزداد لتصل إلى تبادل الضرب والشتم والإهانة، وربما الى القتل العمد.

فما الذي جرى؟ وما الذي بدّل الرفق عنفاً والتؤدة شرعاً واللطف خشونة، والطيبة شراسة واستئسادا؟

لأن الموضوع خطير، ويؤذن بإمكان حدوث ما لا تحمد عقباه، تضع «النهار» هذا الملف تحت المجهر لمعالجته قبل ان تستفحل الأمور وتستعصي على الدواء.

لقد بينت دراسة اكاديمية ان المجتمع الكويتي يعاني من تزايد معدلات العنف بمختلف اشكاله، سواء العنف الأسري بأبعاده المختلفة، او العنف المؤسسي الذي يحدث داخل مؤسسات الدولة، او العنف المجتمعي الذي يحدث في الشوارع والأماكن العامة. وكشفت الدراسة، التي اعدها اساتذة علم الاجتماع بجامعة الكويت د.هند المعصب ود. يعقوب الكندري ود.مها السجاري، اضافة الى عضو الهيئة العلمية بمعهد التخطيط القومي المصري د. سالم محمود على افراد العيّنة المكوّنة من 3011 مواطناً، وشملت 58.8 في المئة من الاناث، و38.1 في المئة من الذكور، يرون ان العنف اللفظي والجسدي منتشران بشكل كبير داخل المجتمع.

وأشارت الدراسة الى ان 83 في المئة من المشاركين فيها يرون ان العنف البدني ازداد في المجتمع الكويتي، وعارض 6 في المئة هذا القول، بينما ظل 11 في المئة محايدين، ووافق 88 في المئة ان الناس اصبحوا كثيري الانفعال في الشوارع والأسواق، وعارضهم فقط 4 في المئة، وبقي 8 في المئة من المحايدين.

وأفاد 72 في المئة انهم يخشون التعرض لأحد انواع العنف في الشارع او السوق بينما عارض ذلك الاعتقاد ما نسبته 11 في المئة، من المبحوثين، وظل 17 في المئة على حياد.

ولفت 79 في المئة من عينة البحث الى انهم رأوا مشاجرات باليد في الأسواق والشوارع، وعارضهم 11 في المئة، وظل 10 في المئة على حياد، كما اشارت الدراسة الى تساوي كل من تعرضوا لحالات اعتداء لفظي في الأسواق والشوارع، مع من لم يتعرضوا لذلك، بنسبة 40 في المئة لكليهما، وظل 20 في المئة على حياد.

ونوهت الدراسة الى ان المجتمع الكويتي يتميز بأنه محافظ، وأن المؤشرات الكمية التي خرجت بها الدراسة لا تعكس واقعاً حقيقياً، انما قد يكون اكثر من ذلك ويتجاوزه، فهناك بعض القيود الاجتماعية التي تمنع البوح بأشكال العنف ودرجاته عند بعض المواطنين الكويتيين، فضلاً على ان الدراسة تعطي مؤشرات مناسبة للكشف عن درجة انتشار السلوك العنيف بأبعاده المختلفة، مع الأخذ بالحذر والحيطة بعملية تعميم النتائج. واوضحت كذلك ان 79 في المئة ممن شملتهم العينة سمعوا عن حالات عنف تحدث داخل بعض مؤسسات الدولة، وعارض ذلك ما نسبته 6 في المئة، وبقي 15 في المئة على حياد، كما رأى 83 في المئة ان حالات العنف داخل مؤسسات الدولة سببها عدم تطبيق القانون، وعارضهم 5 في المئة فقط، بينما ظل 12 في المئة على حياد، ويعتقد 72 في المئة ان اهمال الموظف لمهام عمله سبب ارتفاع معدلات العنف في المؤسسة التي يعمل بها، لكن عارض القول ما نسبته 9، في المئة و19 في المئة كانوا محايدين، اضافة الى ذلك، وافق 73 في المئة ان عدم التعيين المبني على الكفاءة يدفع الآخرين الى استخدام العنف، وعارضهم 8، في المئة وظل 19 في المئة على حياد. وأظهرت الدراسة ان 43 في المئة من العينة يرون ان ضرب الأبناء في كل بيت، بينما عارض 29 في المئة، و26 في المئة لم يوافقوا ولم يعترضوا، كما اوضح 43 في المئة انهم يرون ان من بين اسباب العنف البدني واللفظي ضد الأبناء، نظرة الوالدين الدونية لهم، وعارضهم 31 في المئة، في حين 26 في المئة ظلوا على حياد، وبالنظر لفرضية ان كثرة عدد الأبناء يزيد من حالات ممارسة العنف ضدهم، وافق 33 في المئة، وعارض 40 في المئة وظل على حياد 27 في المئة.

