«الأسلحة البيضاء» مازالت في «جيب التشريعية البرلمانية»!

وطن النهار

مازال الاقتراح بقانون باضافة مواد جديدة الى المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر حبيس ادراج اللجان البرلمانية.

فقد درست لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبدالكريم الكندري بتاريخ 9/ 4/ 2017، واقتراحا اخر بتاريخ

9/ 12/ 2018 طلب باضافة اسم العضو احمد الفضل الى الاقتراح، الذي ينص على اضافة بند ومادتين جديدتين الى المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار اليه، وذلك على النحو التالي « اضافة بند برقم 5 الى المادة 1 بمصطلح «الأسلحة البيضاء»، والتي عرّفها بأنها كل اداة قاطعة او ثاقبة او مهشمة او راضة كالسيوف والخناجر والرماح وغيرها»، و«اضافة مادة جديدة برقم (10 مكررا) تنص على عدم خضوع عمليات استيراد او بيع او حيازة او حمل الاسلحة البيضاء للترخيص اللازم للأسلحة والذخائر، وعلى ان يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية التي يخضع فيها عمليات الاستيراد او البيع لتنظيمات خاصة، وتتضمن حظر حمل هذه الأسلحة في اماكن وأوقات معيّنة»، واضافة مادة جديدة برقم (25 مكررا) تنص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (10 مكررا)، مع مصادرة السلاح.

ويهدف الاقتراح بقانون - حسبما جاء بمذكرته الايضاحية - الى الحد من ظاهرة انتشار الجرائم المرتكبة باستخدام الأسلحة البيضاء، والتي اقلقت المجتمع الكويتي ووقعت بسببها ضحايا اكثرهم من الشباب والمراهقين.

