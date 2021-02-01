أكاديميون: العنف والجرائم.. القادم أسوأ

وطن النهار

ارتجفت القلوب ودمعت العيون كثيراً لاسيما في اول شهر من العام الجديد 2021 ونحن نتلقى اخبار جرائم القتل في الكويت فحمامة السلام لم تعتد تلك الأحداث المرعبة ولم تسل الدماء عليها بغير وجه حق، فبعد جريمة مبارك الكبير باغتتنا جريمة القادسية وتخللت تلك الحادثتين بعض الحوادث والتي لحسن الحظ لم يمت ضحاياها وتنوعت ما بين شجارات تطورات لتشابكات دامية وبين طعنات مباغتة ومفاجئة في اماكن عامة.

ولعل هذا الملف الشائك يحتاج لبحث عميق من اصحاب الفكر وذوي الاختصاص الذين اعزوا هذا العنف لعدد من الأسباب ابرزها عوامل نفسية وترسبات لمشاكل منذ الصغر تتفجر لحظات الغضب وتسببت ايضا فيها الألعاب الالكترونية العنيفة التي يعتاد فيها اللاعب القتل والدماء ويستسهل فيها كلمة الذبح فيعتاد تلك الامور فتخزنها الذاكرة ويستخدمها يوماً من الايام.

عميد كلية العلوم الاجتماعية واستشاري المراهقة والاسرة حمود فهد القشعان: قال في استطلاع لـ«النهار»: ان الناظر إلى واقع العنف والجريمة في الكويت، يرى ان المراقبين ينظرون إلى الجرائم والعنف من حيث الكم، ولكن بدأ يظهر في بيوتنا ومنازلنا ان العنف اصبح في مراحل متقدمة من الطفولة، مشيرا إلى ان احصاءات وزارة التربية الرسمية تشير إلى ان العنف الجسدي لدى الاولاد في المرحلة الابتدائية يفوق الاولاد في المرحلة المتوسطة في حين ان مرحلة المراهقة يظهر فيها العنف الجسدي نظرا للتغيرات.

وأوضح ان هناك سجلت 461 حالة عنف من طفل ذكر في المرحلة الابتدائية مقابلها هناك عنف لفظي وغيرة للبنات في المرحلة الابتدائية، مشيرا إلى ان نسبة العنف في مدارسنا 60% للاولاد و40% من البنات.

وقال: ان «الاسواء من العنف اللفظي لدى الاطفال في المرحلة الابتدائية انه يفوق العنف اللفظي في المرحلة المتوسطة والثانوية، مبينا ان احصائيات وزارة التربية سجلت 278 حالة اعتداء لفظي من بنات على بنات أو على مدرسات، يقابلهم 227 اعتداء لفظياً من اعتداء ذكور على زملائهم أو معلميهم، وهناك امر آخر يرتبط في الجريمة ويرتبط في العنف وهو السرقة في المرحلة الابتدائية في حب التملك لدى الاطفال، حيث سجلت التربية 25 حالة في عام 2019 مقابل 20 حالة فقط لدى الطلبة في المرحلة المتوسطة أو الثانوية.

وأضاف ان هذه الامور يجب ان تدفع المجتمع نحو الاهتمام ليس فقط في الشباب أو المراهقين وانما البدء من مرحلة رياض الاطفال من خلال تعليمهم لغة السلام والمحبة والتعايش.

وأكد ان هناك عدة عوامل تزيد من قضية الاحتقان النفسي والاحتقان العاطفي لدى الاولاد، ومنها اولا التعصبات القبلية أو التعصبات المذهبية، واصفا هذا الاحتقان بالقنبلة الموقوتة ان لم نتعايش بها كأولياء امور وكمعلمين واعلاميين وكمشاهير السوشيال ميديا، مضيفا فان مجتمعنا لا قدر الله على فوهة بركان.

وتابع: ان «السبب الآخر لقضية تنامي ظاهرة العنف اليوم، اننا اكثر بلد فيه قوانين وتشريعات ولوائح لضبط السلوك سواء المدرسي أو المجتمعي أو حتى الجنائي، ولكننا مع الاسف اقل مجتمع ينفذ هذه الامور، لهذا آن الآوان ان يكون هناك حزم في تطبيق القوانين دون هوادة.

ومضى قائلا: نشهد بأن هناك نعمة نفتقدها في بيوتنا الا وهي نعمة الحرمان، فنعمة الحرمان يجب ان تكون اليوم في منازلنا وفي مؤسساتنا وفي تشريعاتنا، بمعنى الأب الذي لا يستخدم لغة «اللاء» والذي يشد بها على الاولاد لتقويم سلوكهم ولن يستطيع الاولاد ان يصمدوا في المجتمع، والمجتمع الذي لا يحرم الاولاد من بعض الامتيازات في حال تجاوزهم للقانون فلن يستطيع المجتمع ان يضبط سلوكيات الابناء».

وذكر: ان «بعض السلوكيات من شأنها ان تحرم الولد من مستقبل باهر، فمثلا لو وضعنا كما وضعنا في اشارات المرور وفي رخص القيادة ان هناك علامات، بحيث اذا تكرر سلوك الولد مرة أو مرتين أو وصوله للمخفر أو شكوى يجب ان توضع في سجله الجنائي وسجله الاجتماعي ان هذا الولد لديه مشاكل ارتكبها في حالة المراهقة وبالتالي يحرم من بعض المناصب القيادية سواء عن طريق النيابة أو الدخول في المؤسسات العسكرية أو التشريعية».

واعرب عن استنكاره للانفلات في مفهوم الحرية، حيث اصبح مفهوم الحرية يستخدم بأسلوب خاطئ، لذا يكون هناك التنمر والتحرش والاعتداء باسم الحرية، مؤكدا وجوب ان نحدد قانونا بشكل واضح ليكون لدينا توعوية واضحة في مفهوم الحرية.

وقال: «هذه جميعها نقاط تحدد الاسباب التي تكون وراء العنف والجرائم في الكويت، ولكن ادعو «بالفم المليان» ان يكون هناك تعزيز لدور رجال الشرطة وفرض هيبتهم على المجتمع، مبينا ان سبب المشاكل التي تحصل والعنف المتراكم في مجتمعنا نظرا لقلة حيلة رجال الشرطة، حيث اصبح رجل الامن لا يستطيع التدخل الا باسلوب ابراء الذمة وليس لانجاز مهمة».

وبين ان رجال الشرطة اليوم بحكم القانون لا يستطيعون منع الجريمة قبل ان تحدث وانما دورهم ان يخففوا حدة الجريمة بسبب قلة التشريعات التي تحمي رجال الشرطة، مؤكدا انه عند اعطاء الصلاحية لرجال الشرطة بالتدخل كما تدخل اقرانهم في المجتمعات الاخرى ومنحهم صلاحية اكبر في استخدام القوة احيانا واستخدام القانون احيانا اخرى، لما تجرأ اولادنا وبناتنا عليهم.

من جانبه، اكد الاستشاري الاسري في جامعة الكويت السابق الدكتور جميل عبدالله المري، ان الظواهر الدخيلة على مجتمعنا اثرت في سلوك البعض في ظل تقصير الوالدين في مراقبة الابناء، موضحا ان الباحث في مشاكل العنف والجرائم يجد ان الأسباب تبدأ من المنزل حيث المشاكل الاسرية وعدم مراقبة الاولاد وكذلك في المدارس.

وأشار إلى ان البرامج والألعاب الالكترونية ذات العنف والجرائم والقتل رسمت الصور السلبية في اذهان المستخدمين، الامر الذي تترجم بعد ذلك إلى عنف واقعي وقتل وتكون احيانا في ابسط الظروف، مشددا على اهمية ان يقوم كل من موقعه بتحمل المسؤولية لمواجهة هذه المشاكل في سبيل الحد منها.

من جهتها، اكدت دكتورة علم النفس في جامعة الكويت فاطمة العياد، انه لا يوجد تفسير لجميع انواع العنف، اذ يجب تمييز العنف بين الطلبة والمراهقين إلى جانب العنف الاسري الذي يكون في الغالب ضد النساء وكذلك الجرائم التي تعد احد اشكال العنف، لافتة إلى ان مشكلة العنف ليست بالغريبة وانما هي منذ الأزل، غير ان اصبح انتشارها واسعا خلال السنوات الاخيرة. وشددت العياد، على ضرورة معاقبة من يمارس العنف ضد الآخرين والعمل للقضاء على الجرائم التي بات يشهدها الشارع الكويتي بزج المجرمين إلى السجون دون تدخل الوساطات، حتى لا يتكرر الاعتداء على حقوق الآخرين، فنجد في الشارع من يصادر حق الآخرين دون رادع، مؤكدة على اهمية فرض العقوبة على المعتدين، اذ «من آمن العقاب اساء الأدب». ورأت العياد، ان برامج الالعاب الالكترونية ذات العنف والقتل خلقت حالة من التوتر والغضب لدى المستخدمين بما يدفع البعض منهم إلى ارتكاب الجرائم دون تفكير في العقاب العواقب، لافتة في نفس الوقت إلى التفسير الخطأ للدين والعنف ضد المرأة، مبينة ان هناك عادات متجذرة لدى البعض في القتل بدافع الشرف. وذكرت ان بعض الأهالي يحثون ابناءهم على ضرب زملائهم في المدرسة في حال الاعتداء عليهم، متجاهلين دور الادارات المدرسية، وهو الامر الذي يزرع لديهم روح الانتقام خاصة في سن المراهقة، مشيرة إلى ان هناك الكثير من الجوانب التي تكون السبب وراء العنف والجرائم ومنها البرامج التلفزيونية، مؤكدة ان المسؤولية في علاج هذه المشكلة مشتركة بين المنزل والمدرسة والمجتمع والدولة. بدوره، ارجع الدكتور فيصل الصفار، السبب الرئيس وراء ظاهرة العنف والجرائم التي باتت تنتشر في الآونة الاخيرة، إلى سوء استخدام خدمة الانترنت، مشيرا ان هناك اثر كبير لوسائل التواصل الاجتماعي على المستخدم للبرامج الالكترونية التي اصبحت متاحة للجميع ومنها القنوات المشفرة، موضحا ان هناك برامج تحتوي على العنف يستخدمها الأطفال الامر الذي يخلق لديهم صورة للقتل والجرائم في ذهنهم.

وأكد الصفار ضرورة ان تكون هناك توعية مجتمعية حول هذا الموضوع وادخال المفاهيم السليمة والصحيحة في مناهج التربية، في سبيل نشر ثقافة التسامح والتراحم بين الابناء وتعزيز المحبة والسلام بين المجتمع الكويتي.

