محامون: أزمة «كورونا» ضاعفت المشاحنات وحوادث العنف

وطن النهار

شهدت البلاد في الاونة الاخيرة عدداً من قضايا الاعتداء على النفس واستخدام العنف المفرط المؤدي إلى ازهاق ارواح الآخرين لاسباب تكاد لا تذكر.

أفراد المجتمع القوا عبر منصات التواصل الاجماعي اللوم على القصور في قانون الجزاء فيما القاه البعض على الاجهزة الأمنية، بينما ذهب فريق ثالث إلى تحميل الاسرة ومؤسسات المجتمع المدني المسؤولية، واخيرا القى البعض اللوم على دور الاعلام في توعية المجتمع بعواقب تلك الممارسات التي باتت تشكل ظاهرة تهدد بالخطر.

المحامي جاسم التويتان قال ان اسباب العنف كثيرة ومتنوعة الا ان الاسرة هي المصدرالرئيسي لتكوين شخصية الفرد ومن ثم المدرسة انتهاء بالاصدقاء والمراهق عندما يكون مع اصدقائه يريد فرض شخصيته وقوته ويكون ذلك باستخدام العنف وللعنف انواع كثيرة.

وأضاف ان لم يتم تطبيق القانون بشكل كامل فلن يكون هناك رادع ولن يتخلص المجتمع من العنف وينطبق هذا على المثال «من امن العقوبة اساء الادب»، واكد ان عقوبة الاعتداء بالضرب على شخص آخر هي الحبس سنتين وغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، كما ان العقوبات تختلف حسب نوع الجريمة وظروف ارتكابها بالاعتداء بالضرب ممكن ان تكون جنحة وممكن ان تصبح جناية.

وزاد ان عقوبة حيازة سلاح ابيض مثل «السكين» هي الحبس سنتين وغرامه 3 آلاف دينار أو احدى هاتين العقوبتين وذلك وفقاً لنص المادة 152 من قانون الجزاء التي نصت «على كل من جرح أو ضرب من غير عمد أو اعطاء مواد مخدرة دون ان يقصد قتله ولكن الضرب افضى إلى موته يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات ويجوز ان تضاف اليه عقوبة اخرى» ومثل ما ذكرت بان يكون تطبيق العقوبة بحسب ظروف القضية وتكييفها القانوني.

واكد التويتان ان القانون لا يحتاج إلى تعديل حيث انه موجود ورادع ولكن المشكلة في عدم تطبيق القانون ومن ناحية اخرى يجب معالجة الاسباب الحقيقية لتزايد العنف بالمجتمع.

وقال انه في ظل ازمة «كورونا» لدينا مشكلة وهي عدم وجود اماكن ترفيهية أو مكان يستطيع الشباب تمضيه اوقات فراغهم بدلا من التجمعات في المجمعات التجارية بدون هدف ما يؤدي الى حدوث المشاحنات بين الشباب أو التحرش في العوائل والآن في ازمة «كورونا» تضاعف الامر واصبح اكثر خطورة.

من جانبه قال المحامي بشار النصار ان ظاهرة العنف جاءت بتاثر المجتمع في المجتمعات الخارجية والبعد عن الوازع الديني والاخلاقي والعادات والتقاليد وتأثير المخدرات على الشباب، مضيفا انه يجب تشديد العقوبات من قبل القضاء حتى يحكم هذا الوضع، مبينا ان العقوبات تختلف حسب الاصابة فهي تبدأ بالحبس شهرين وتنتهي بالحبس 10 سنوات حسب النتيجة وحسب الاصابة، اما عقوبة حيازة سلاح ابيض فلا توجد عقوبة على حيازتها ولا على استخدامها الا في حالة واحد وهي تُحكم حسب الاصابة فاذا افضت الاصابة إلى اذى بليغ باستخدام السكين أو اي الة خطرة تكون العقوبة لا تتجاوز الحبس 10 سنوات وايضا يظهر التشديد في قضايا السرقة فلا يوجد عقاب لمجرد حيازتها.

وقال نحن نحتاج إلى تعديل كامل لقانون الجزاء واعادة صياغة نصوصه بشكل عام وليس ما يتعلق بحيازة الاسلحة البيضاء فالقانون اقر عام 1960 اي قبل 61 عاما وهناك امور كثيرة طرأت على المجتمع يجب ان يواكبها القانون.

واكد النصار ان قضايا العنف والاعتداء على النفس موجودة قبل ازمة كورونا فالاسباب كما قلت ترجع لقلة الوازع الديني والاخلاقي وبعد المجتمع عن العادات والتقاليد وتأثره بالمجتمعات الخارجية.

من ناحيته قال المحامي محمد الصايغ ان استعراض بعض الشباب في لفت الانظار اليهم والشعور بعدم احترام الآخرين لهم والاحباط ومشاهدة الافلام ومسلسلات العنف كلها اسباب تؤدي لسلوكيات غير حضارية، كما ان الاسرة من المصادر الرئيسة لظاهرة العنف اذا كان يسودها الفوضى والعنف والعادات السيئة سواء بين الابوين أو بينهما أو بين ابنائهم والتفكك الاسري يجعل من عدم مراقبة الابناء وسيلة لعبث الغير وانزلاقهم في مرتع رفقاء السوء وارباب السوابق.

واكد ان هناك تطبيقا للقانون من قبل الجهات التنفيذية المختصة والدليل نصوص المواد الجزائية وما تحتويه من عقوبات بها ردع ولكن المسألة ترجع لثقافة مجتمع بالاضافة إلى الوعي لدى الجهات الحكومية واستعمال الطاقات الشبابية وتوجيها نحو ما يفيد ويخدم المجتمع وتفريغ هذه الطاقات بمراكز الشباب والاندية سواء كانت صحية أو اجتماعية بدلا من وقت الفراغ والسير من غير هدف، ففي بعض الدول يستغلون هذه الطاقات في زجهم بالاعمال الحرفية والفنية مما يصقل موهبة هؤلاء الشباب بدلا من التسكع بالمجمعات بلا هدف من ازعاج الناس وبالتالي حققت هدفين شغلت فراغه واضافت خبرة إلى حياته العملية.

وبين الصايغ ان المادة 160 من قانون الجزاء نصت على «ان كل من ضرب شخصاً أو جرحه أو ألحق بجسمه اذى أو اخل بحرمة الجسم وكان ذلك على نحو محسوس؛ فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز مئة وخمسين ديناراً أو باحدى هاتين العقوبتين»، كما نصت المادة 163 على «ان كل من ارتكب فعل تعد خفيف لا يبلغ في جسامته مبلغ الأفعال المنصوص عليها في المواد السابقة، فانه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز اثنين وعشرين ديناراً وخمسمئة فلس أو باحدى هاتين العقوبتين».

وأشار إلى ان المشرع يهدف دائماً عند تجريمه لفعل إلى حماية مصلحة معينة، بعد ان اخل ذلك الفعل بأمن ونظام المجتمع، إلى ان هناك مشروع اقتراح بقانون وافقت عليه اللجنة التشريعية في مجلس الأمة بشأن تجريم حمل الأسلحة البيضاء في اماكن معينة وفي اوقات معينة مع تشديد العقوبة عند استعمالها ويأتي ذلك بغية حماية مصلحة ضبط الأمن في الأماكن العامة بعد ازدياد حمل الأسلحة البيضاء في تلك الأماكن بل واستعمالها ايضاً، نتج عنها سقوط ضحايا ابرياء لأسباب تافهة واضطراب الأمن في الأماكن العامة.

وزاد الصايغ ان التجريم يجب ان يشمل الأدوات الحادة أو الصلبة وغير المعتاد حملها للدخول إلى المرافق حيث ان العقوبة تكون مخففة عند حيازتها وتشدد اذا استخدمت في جريمة أو الشروع فيها تجريم حيازتها عند الدخول إلى اماكن محددة ولا يمكن تشديدها عند استخدامها في الجريمة، وفي انكلترا جرمت حيازتها منذ 1953 وأدى ذلك إلى تراجع معدلات الجريمة.

وقال الصايغ ان المادة (29) مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون آخر تنص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادة السابقة، ويستثنى من حكم هذه المادة الأماكن التي تستوجب طبيعة الأعمال فيها استخدام السلاح الأبيض مثل المسالخ والمطاعم وما شابه. واكد الصايغ ان ازمة كورونا لها اثر كبير على سلوكيات لان اغلاق الكثير من اماكن التسلية والترفيه جعلت الناس في كبت ولا يوجد ما يتم افراغ الطاقات فيه حتى السفر اصبح صعبا بسبب ازمة «كوفيد -19» فكأن الشخص مسجون، لذلك كل شخص يخترع تسليته بنفسه.

ومن جانبه قال المحامي حمد المصيليخ ان من خلال الدراسات الاجتماعية والقانونيه تعددت اسباب انتشار ظاهرة العنف لدى الشباب ليس في بلداننا وحسب بل في انهاء العالم ونذكر من هذه الأسباب على سبيل المثال لا على سبيل الحصر « الاحباط والفشل المتكرر، الرغبة في اثبات الذات، الرغبة في السيطرة والتملك، الرغبة في جذب الأنظار (حب الظهور)، الشعور بالملل، العناد، التعصب، الأنانية، الاضطرابات النفسية، وجود عاهة قد يكون لها تأثير نفسي، الميل إلى الاستعراض امام الجنس الآخر.

واضاف المصيليخ ان نتائج بعض الدراسات بينت وجود علاقة ايجابية بين ظاهرة العنف لدى الشباب وتفشي البطالة والفقر والمعاناة الاقتصادية والاجتماعية وانكماش القدرة الرقابية داخل محيط الأسرة وعدم اشتراك الشباب في عمليات صنع القرار والتنافس الاعلامي وعدم التثقيف الديني بل وانعدام الوازع الديني وفقدان المعايير وضعف القيم الدينية يعد من العوامل المؤدية إلى ظهور سلوك العنف بين الشباب.

وعن تطبيق القانون، اكد المصيليخ ان القانون ينفذ على الجميع دون استثناء، مبينا ان هي عقوبة الاعتداء بالضرب خصص قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 نصوص المواد ( 160، 161،162، 163) لعقوبة الاعتداء بالضرب وذلك على النحو التالي المادة رقم 160 كل من ضرب شخصا أو جرحه أو الحق بجسمه اذى أو اخل بحرمة الجسم، وكان ذلك على نحو محسوس، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية أو باحدى هاتين العقوبتين.

وبشأن عقوبة حيازة الاسلحة البيضاء قال ان نص المادة 161 من قانون الجزاء كل من احدث بغيره اذى بليغا، برميه بأي نوع من انواع القذائف، أو بضربه بسكين أو اي آلة خطرة اخرى، أو بقذفه بسائل کاو أو بوضعه هذا السائل أو اي مادة متفجرة في اي مكان بقصد ايذائه، أو بمناولته مادة مخدرة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز ان تضاف اليه الغرامة.

وأكد المصيليخ ان نص المادة التي تجرم يها المتهم بالاعتداء على الغير هي المادة 161 من قانون الجزاء رقم 16 لسنه 1960، مشيرا إلى ان لا نحتاج إلى تعديل المواد قانون الجزاء الكويتي حيث انها جاء مواتية لمواكبة جميع ظروف الحياه ومقاصدها على مستوى الضبط والالتزام.

