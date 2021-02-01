معرفي: إسناد فحص الـ «PCR» لشركات الطيران

وطن النهار

تفقد وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات د. عبدالله معرفي في مطارالكويت الدولي الإجراءات التنظيمية والصحية الاخيرة على اثر تكليف مجلس الوزراء لشركات الطيران بإجراء فحص الـ (بي سي ار) لجميع الركاب القادمين الى البلاد.

وقال معرفي في تصريح لـ(كونا) إنه سيتم اسناد مهمة فحص الركاب القادمين لمطار الكويت الدولي لشركات الطيران لتخفيف العبء على الطواقم الصحية التابعة لوزارة الصحة الكويتية التي قامت بجهود كبيرة منذ بداية أزمة كورونا حتى الآن.

واضاف أن شركات الطيران بالتعاون مع شركات الخدمات الارضية والمختبرات المحلية المعتمدة في البلاد ستقوم بعمليات فحص ال(بي سي ار) للمسافرين القادمين إلى البلاد مؤكدا ان وزارة الصحة ستقوم بالرقابة والاشراف فقط على تلك المسحات.

وأشاد الوزير معرفي خلال جولته بالجهود الكبيرة التي تبذلها كل من وزارة الصحة والإدارة العامة للطيران المدني خلال هذه المرحلة وهو ما كان له دور مهم وواضح لمواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) في مختلف المجالات والقطاعات.

وثمن الجهود التي يبذلها القائمون على مطار الكويت الدولي من منتسبي وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك وجميع العاملين في المطار بخدمة المسافرين وتسهيل إجراءات الوصول والحرص على توفير أقصى درجات الأمان الصحي لهم.

وأشار إلى ضرورة التزام جميع المسافرين والعاملين في مباني المطار بالضوابط الصحية والإرشادات التي تصدر سواء من وزارة الصحة او الإدارة العامة للطيران المدني.

