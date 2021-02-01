«الصحة»: 635 إصابة جديدة بـ «كورونا» والإجمالي 165257

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 165257 ولم تسجل اي حالة وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الان 959 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ «كونا» ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 58 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6367 حالة.

وأضاف السند ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 8994 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1529581 فحصاً، لافتا الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 7?1 في المئة.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني.

وأوصى الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس. وكانت وزارة الصحة أعلنت شفاء 527 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 157931.

