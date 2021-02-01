14 إعلاناً توعوياً في الجهراء

وطن النهار

نفذ الفريق الرقابي في إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الجهراء جولاته الميدانية لرفع مستوى النظافة في المحافظة، ووضع 14 إعلاناً توعوياً للمواطنين والمقيمين وضرورة رمي النفايات في الأماكن المخصصة لها.

وأكد مدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق فهد القريفة أن هذه الجولات جاءت في إطار الجهود التي يبذلها الفريق الرقابي بالإدارة بهدف رفع مستوى النظافة وإبراز الجانب الجمالي بالمحافظة من خلال توعوية المواطنين والمقيمين بوضع إعلانات توعية في المداخل والشوارع الرئيسة لحثهم على رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي بمنطقة كبد من خلال وضع النفايات في الأماكن المخصصة لها فضلا عن وضعها في أكياس محكمة الإغلاق وذلك بلغات عدة كي يتحقق الهدف من وضع الإعلانات التوعوية إلى جانب رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي للمحافظة من خلال رفع السيارات المهملة.

