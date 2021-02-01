أشكناني: إنجاز البنى التحتية في «خيطان الجنوبي» تجاوز المخطط

وطن النهار

قالت المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري بالإنابة المهندسة سهى أشكناني إن نسبة الإنجاز في أعمال البنى التحتية بمشروع خيطان الجنوبي الإسكاني تجاوزت المخطط له.

وأكدت أشكناني في تصريح لـ «كونا» على هامش جولة ميدانية قامت بها وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة رنا الفارس لأعمال المشروع أن التنسيق مع الجهات المعنية والرقابية أسهم في استمرار الأعمال ذات الصلة وأن تمضي بوتيرة متسارعة.

ونوهت بحرص الوزيرة الفارس على متابعة أعمال البنى التحتية للمشروع مشيدة في الوقت نفسه بالاهتمام الكبير الذي يوليه منتسبو (الهيئة) بغية إنجاز الأعمال ذات الصلة.

من جانبه قال المهندس المختص بعقد المشروع علي كرم في تصريح مماثل ل(كونا) إن نسبة الإنجاز الفعلية تجاوزت 37 في المئة موضحا أن النسبة المخطط لها هي 35 في المئة. وأضاف كرم أن مشروع خيطان الجنوبي الإسكاني يحظى بأولوية عالية في أجندة عمل الوزيرة الفارس إذ إن هناك الكثير من المواطنين في انتظار إنجازه للشروع في تشييد منازلهم مبينا أن «الوزيرة مستمرة شخصيا في متابعة الأعمال حتى يتم إنجاز المشروع بالصورة المطلوبة». وذكر أن «جهود الوزيرة الفارس ومتابعتها للأعمال التي تتم في موقع المشروع تأتي إيمانا منها بضرورة مواكبة متطلبات المرحلة من الحرص على كفاءة العمل المتزامنة مع سرعة الإنجاز وهذا ما نحرص عليه في كل جولة نقوم بها للمشروع».

