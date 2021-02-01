القوني: «الكويتية - المصرية» تجتمع خلال الشهر الحالي

أول النهار

اكد سفير جمهورية مصر العربية لدى البلاد طارق القوني ان العلاقات الكويتية- المصرية تشهد زخماً متواصلاً، مشيرا الى ان زيارة وزير الخارجية الأخيرة سامح شكري الى الكويت لتسليم دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لصاحب السمو الشيخ نواف الاحمـد لزيارة مصر، ولقائه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمـد وكذلك سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، لخير دليل على التجديد الدائم والمتواصل لتلك العلاقة القوية بين البلدين.

وكشف في حوار مع «النهار» ان الجانبين اتفقا على عقد اجتماعات اللجنة الثنائية المشتركة بين البلدين في فبراير الحالي على ان تكون معظم الاجتماعات أونلاين وسيعقبها زيارة وزير الخارجية الشيخ الدكتور احمد الناصر الى القاهرة للتوقيع على ما ستسفر عنها هذه الاجتماعات من اتفاقيات.

ونوه القوني الى انه من المتوقع ان يتم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في العديد من القضايا.

واوضح ان الاستثمارات الكويتية في مصر بلغت طبقاً لأخر إحصائية ما قيمته 4.3 مليارات دولار أميركي في 30/6/2019 وذلك من خلال 1337 شركة مسجلة بمصر وبها رأس مال كويتي، وتأتي الكويت في المرتبة الخامسة في قائمة الدول المستثمرة في مصر، وذلك بعد الامارات والسعودية وبريطانيا وهولندا.

وعن اقبال الطلبة الكويتيين للدراسة في مصر قال القوني: شهد العام الماضي اقبالاً ملحوظاً على التعليم في مصر، بالرغم من ظروف الجائحة التي حالت دون انتظام التعليم على مستوى العالم، ولدينا إحصائية مبدئية تقدر عدد الطلاب الكويتيين حالياً بحوالي 30 الفاً، ما يؤكد ان مصر ترحب على مدار تاريخها بجميع الطلبة الوافدين ومن بينهم عدد كبير من الطلاب الكويتيين، حيث يتم تقديم الدعم لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية كما تم إنشاء العديد من الجامعات الأهلية الدولية الجديدة، وفقاً لأحدث المواصفات والاشتراطات العالمية ومنها جامعة الملك سلمان وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية.

وثمن القوني جهود الجانب الكويتي في محاربة ظاهرة تجار الإقامات.

وقال: يقوم المكتب العمالي بمراجعة الشروط الخاصة بالعمالة بالشكل الذي يحول دون استغلال تلك العمالة، ونسعى باستمرار للتنسيق وتنفيذ كل القرارات التي يصدرها الجانب الكويتي في هذا الشأن، والاتصال المباشر مع الجهات المختصة وعلى رأسها الهيئة العامة للقوى العامة والاتحاد العام للنقابات الذين نشكر تعاونهم المستمر معنا في هذا الشأن.

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

هـل هناك ترتيب لعقد اجتماعات اللجنة الثنائية المشتركة بين البلدين؟ وما أهم الموضوعات والاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها مستقبلاً؟

تم الاتفاق على عقد اللجنة المشتركة الثناائية في فبراير الحالي، على ان يكون معظمها من خلال التقنية المرئية بين مختلف قطاعات الدولة، وسيعقب ذلك زيارة لوزير الخارجية الشيخ احمد الناصر لأخيه الوزير سامح شكري في القاهرة للتوقيع على ما سيسفر عنها من اتفاقيات، ومن المتوقع ان يتم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المتعلقة بالمجالات المختلفة ذات الاهتمام المشترك، التي يتم اعدادها حالياً.

الاستثمارات الكويتية

بالنسبة للاستثمارات الكويتية في مصر، هل شهدت تراجعاً ام تزايداً في ظروف جائحة «كورونا»؟

بلغت الاستثمارات الكويتية في مصر طبقاً لآخر إحصائية ما قيمته 4.3 مليارات دولار أميركي في 30/6/2019 وذلك من خلال 1337 شركة مسجلة بمصر وبها رأس مال كويتي، وتأتي الكويت في المرتبة الخامسة في قائمة الدول المستثمرة في مصر، وذلك بعد الامارات والسعودية وبريطانيا وهولندا. ولم تصلنا تقديرات واضحة لمعدل الاستثمارات العام الماضي نظراً لظروف جائحة الكورونا ولكن لا اعتقد انها تأثرت كثيراً واتوقع ان تزيد في الفترة القادمة في ظل المشروعات الكبرى التي تشهدها البلاد وافتتاح عدد من المدن الذكية الحديثة مثل العاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات العملاقة، ولعلكم اطلعتم على أخرها وهو مشروع (الفيروز) للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد الذي افتتحه الرئيس السيسي بمساحة تتعدى 15886 فدانا بإجمالي 5908 أحواض سمك، فضلاً عن رفع كفاءة نحو 10 آلاف كيلومتر من السكة الحديد، فضلا عن ميكنة كهرباء السكك ورفع كفاءة المحطات والمنشآت المدنية، ثم المعدات على غرار الجرارات وعربات القطارات، وتوجيهات الرئيس بألا يكون هناك قطار قديم في الخدمة، متعهدا بانتهاء مشكلة القطارات القديمة بنهاية العام الحالي، بعد أن تم رصد ميزانية ضخمة للتعاقد على 100 جرار جديد، و1500 عربة.

ما مجالات الاستثمارات الكويتية في مصر؟

تتركز الاستثمارات الكويتية في مصر في عدد من المجالات أهمها قطاع البترول والخدمات المالية (خاصة البنوك) والاستثمار العقاري والسياحة والصناعة، ومن امثلة الشركات القائمة في مصر على استثمارات كويتية، صناديق الاستثمار: القابضة المصرية- الكويتية «شركة الخليج مصر للفنادق والسياحة»، وفي قطاع العقارات: الكويتي القابضة للاستثمار (من خلال الهيئة العامة للاستثمار بالكويت)- الكويت وادي النيل للتنمية العقارية (كواديكو)، وفي قطاع الصناعة: العالمية لصناعة المواسير- مجموعة امريكانا للأغذية والمشروعات السياحية، وفي قطاع البترول: العربية لأنابيب البترول «سوميد» (الهيئة العامة للاستثمار بالكويت).

مشروعات كبرى

شهدت الفترة الاخيرة في مصر افتتاح العديد من المشروعات المهمة والكبرى، كيف تقيمون الوضع الاقتصادي هناك والنهضة التي تشهدها مصر في جميع الميادين؟

حرص الرئيس السيسي على افتتاح عدد من المشروعات الكبرى وتعتبر المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين والجلالة والمنصورة الجديدة من اهم تلك المشروعات، بالإضافة إلى أن هناك مشروعات زراعية وصناعية عملاقة لعلكم تابعتموها واهمها: مشروع «المليون ونصف المليون فدان». ومشروع لتطوير قطاع النقل تطويراً شاملاً، عن طريق توريد 1800 عربة قطار من خلال التحالف الروسي- المجري، وتضمين توطين جزء كبير من هذه الصناعة في مصر. اضافة الى إقامة مدن جديدة مثل: سوهاج ودمياط الجديدتين لمجابهة النمو السكاني، وفي مجال الصناعات: تم إطلاق مشروع لنقل الجلود من مدابغها في منطقة الروبيكي إلى منطقة العاشر من رمضان، وفي مشروع مدينة «الجلالة» والتي يوجد بها مصنع «كنوز الجلالة» والذي يُعد أكبر مصنع على مستوى العالم لإنتاج الرخام والجرانيت، وستصل نسبة التشغيل بالمصنع إلى 100% خلال الأشهر القليلة القادمة، وقد شهدت مصر أيضاً طفرة كبيرة في انتاج الاسمنت، وافتتاح مصنع «بني سويف» للأسمنت خلال العام الماضي، وهناك توجه حكومي لتطوير ميكنة قطاع المنسوجات وتحديداً المفروشات المنزلية والتي كانت بحاجة إلى تطوير وذلك خلال العام المقبل، اما المشروعات المتعلقة بالطرق في مصر، فتم إصلاح الطرق الموجودة بالفعل وإقامة العديد من الكباري والأنفاق ولعل أبرزها مشروع الأنفاق الخاص بربط سيناء بالقاهرة، وقد أدت الجهود الحثيثة المبذولة لإصلاح الطرق إلى ارتفاع تصنيف مصر في هذا المجال على مستوى العالم، بل يمكننا أن نقول إنها حققت قفزة حقيقية باحتلالها للمرتبة الثامنة والعشرين في 2019 بعد أن كانت في المرتبة الـ 118.

إقبال واسع

كيف وجدتم الاقبال على الجامعات والمعاهد المصرية؟ وهل هناك زيادة في عدد المبعوثين الكويتيين إلى مصر؟ وكم يقدر عدد الطلبة الكويتيين الدارسين هناك؟

شهد العام الماضي اقبالاً ملحوظاً على التعليم في مصر، بالرغم من ظروف الجائحة التي حالت دون انتظام التعليم على مستوى العالم، ولدينا إحصائية مبدئية تقدر عدد الطلاب الكويتيين حالياً بحوالي 30 الفا، ما يؤكد ان مصر ترحب على مدار تاريخها بجميع الطلبة الوافدين ومن بينهم عدد كبير من الطلاب الكويتيين، حيث يتم تقديم الدعم لكل الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية كما تم إنشاء العديد من الجامعات الأهلية الدولية الجديدة، وفقاً لأحدث المواصفات والاشتراطات العالمية ومنها جامعة الملك سلمان وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، وقد لوحظ أن هناك إقبالاً على المكتب الثقافي المصري بالكويت من قبل الطلاب الكويتيين الراغبين بالالتحاق بالجامعات المصرية والجامعات الأهلية الدولية الجديدة حيث يقدر عدد الطلاب الكويتيين الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات المصرية للسنة الدراسية 2020/2021 بنحو 2600 طالب تقريباً بالإضافة إلى الطلاب الوافدين من الجنسيات الأخرى ما يعزز العلاقات الثقافية والتعليمية المصرية- الكويتية.

هـل هناك متابعة لوضع الطلاب المصريين الذي تأخروا عن تقديم أوراقهم في الجامعات المصرية بسبب تأخر صدور نتائج الثانوية العامة؟

المكتب الثقافي بالكويت تحت إشراف السفارة يسعى دائماً لمساعدة أبنائنا الطلاب المصريين المقيمين بالكويت الشقيقة الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية والجامعات الأهلية الدولية الجديدة، وذلك من خلال تقديم الإرشادات الخاصة بالنواحي التعليمية والتنسيق المستمر مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي بمصر لتذليل الصعاب خاصة في ظل الظروف الحالية التي مر بها أبناؤنا طلاب الثانوية العامة بالكويت بسبب انتشار جائحة كورونا وتوقف حركة الطيران بين البلدين والتي قامت على إثرها وزارة التعليم العالي المصرية تسهيلا لهؤلاء الطلاب بتحديد مواعيد الشهادات المعادلة بما يتوافق مع الظروف السابق الإشارة إليها حفاظاً على مستقبلهم الدراسي، وكان هناك تنسيق لوضع الطلاب المصريين الذين يدرسون حالياً بالجامعات المصرية وبعضهم بالجامعات الأهلية الجديدة.

الاتجار بالبشر

تواجه العمالة المصرية بالكويت بعض المشاكل؛ منها عدم دفع الرواتب بانتظام وكذلك العمالة المخالفة، فكيف تعالجون هذه الأمور؟

نثمن جهود الجانب الكويتي وندعم الخطوات التي اتخذها في محاربة ظاهرة تجار الإقامات. وتعلمون انه لا تصدر في الوقت الحالي اذون عمل جديدة بالشكل الطبيعي بسبب جائحة الـ «كورونا»، ويقوم المكتب العمالي بمراجعة الشروط الخاصة بالعمال بالشكل الذي يحول دون استغلال تلك العمالة، ونسعى باستمرار للتنسيق وتنفيذ جميع القرارات التي يصدرها الجانب الكويتي في هذا الشأن، والاتصال المباشر مع الجهات المختصة وعلى رأسها الهيئة العامة للقوى العامة والاتحاد العام للنقابات الذين نشكر تعاونهم المستمر معنا في هذا الشأن.

كم وصل عدد أبناء الجالية المصرية بالكويت علماً بأن عدداً منهم غادر البلاد بشكل نهائي في الفترة الماضية؟

بالتأكيد انعكست جائحة الـ «كورونا» بتبعاتها الاقتصادية على الجالية المصرية، وغيرها من الجاليات الأخرى في الكويت إلا انه من الصعب الجزم بأرقام محددة، في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية الصحية، كما ان بعض المغادرين مازالوا محتفظين بإقامتهم في الكويت ويسعى جزء كبير منهم للعودة لممارسة أعماله بعد عودة الحياة الطبيعية، ولعل المصادر الصحافية تتحدث عن آلاف المغادرين إلا ان الأرقام النهائية لن تظهر بشكل قاطع قبل عودة الحياة الطبيعة.

فتح الأجواء

هل ناقشتم مع السلطات الكويتية إمكانية فتح الاجواء بين البلدين قريباً، خصوصاً أن بعضاً من العالقين ليس لديهم الامكانيات لدفع مبالغ الاقامة في بلد محايد وخارج قائمة الـ 35 دولة المحظورة بسبب «كورونا»؟

يتوقف قرار فتح الطيران المباشر على رغبة كل دولة وطبقاً لإجراءاتها الصحية في هذا الشأن، ونتابع مع السلطات المعنية في الكويت هذا الموضوع بشكل مستمر.

ماذا عن التعاون المصري- الكويتي في المجال العسكري؟

تتميز العلاقات بين الدولتين في المجال العسكري بخصوصية كبيرة، واتصال دائم ومتواصل وقد شهدت السنوات الأخيرة زخماً كبيراً حيث شهد العام الماضي قبيل تفشي جائحة الـ «كورونا» زيارات رفيعة المستوى كان آخرها زيارة السيد مدير ادارة الشرطة العسكرية الكويت للقاء نظيره آمر الشرطة العسكرية، بالإضافة الى تبادل زيارات الضباط الدارسين، وإجراء مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين.

إلى أين وصلت الانشاءات في مبنى السفارة بمنطقة الدعية؟

مازلنا نتابع إجراءات بناء مبنى السفارة الجديد، والذي توقف بسبب إجراءات الدولة لمواجهة جائحة الـ «كورونا»، ولكننا نعمل على قدم وساق لبناء مبنى السفارة على أحدث طراز في منطقة الدعية بحي السفارات والذي احتضن سفارة مصر منذ عام 1962.

