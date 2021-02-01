16 نائباً «يجسّون» نبض الحكومة

الأولى

يبدأ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اليوم مشاوراته مع الكتل النيابية قبل تشكيل حكومته الجديدة بلقاء مجموعة الـ 16 البرلمانية في مبنى مجلس الأمة على غير العادة التي جرت بلقائهم في مكتبه بقصر السيف.

من ناحيتها، واصلت مجموعة الـ7 النيابية تصعيدها باعلان النائب شعيب المويزري موقفا سياسيا تجاه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد يتمثل في انسحابه من جلسة أداء الحكومة المقبلة اليمين الدستورية في مجلس الأمة كي لا يتمكن الخالد من أداء القسم على اعتبار ان ترؤسه للحكومة الجديدة غير دستوري بعد استقالته من الحكومة الحالية.

من جهة ثانية، اظهرت تحركات مجموعة الـ7 سعيها الى تحييد مجموعة الـ16 قبل الدخول في مفاوضات مع الخالد، رغم تأكيد اصوات من المجموعتين عدم وجود اي اختلاف.

ووسط الكثير من المزايدات والتشكيك سارع نواب مجموعة الـ7 نحو الضغط على اعضاء اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية من أجل الانتهاء من نقاش قانون العفو الشامل وارسال تقريره الى مجلس الأمة لادراجه في اول جلسة يتم عقدها بعد تشكيل الحكومة.

بدأ هذا الضغط عندما قال النائب بدر الداهوم انه تحدث مع النائبين د. خالد العنزي ومهند الساير رئيس ومقرر اللجنة التشريعية عن ضرورة إحالة القانون في اجتماع اللجنة اليوم لإدراجه على الجدول حتى يكون أول قانون يتم إقراره في أول جلسة قادمة، إلا ان رئيس اللجنة خالد العنزي وضع النقاط على الحروف عندما كشف ان ‏اللجنة حددت مهلة أسبوعين للرد من قبل الحكومة، ولكن نظراً لاستقالتها فقد تم إدراج المقترحات على جدول الجلسة القادمة للجنة تحت بند ما يستجد من أعمال، ‏وسوف تباشر اللجنة الموضوع تمهيداً لإحالته الى المجلس.

وقال العنزي ان موقفي الشخصي الثابت والمعلن حول هذا القانون غير قابل لأي مزايدات أو تكسب من أي طرف لأنني أمام قضية مستحقة حملني إياها الشعب الكويتي، ‏ولن أتوانى أو أحيد عنها قيد أنملة، علاوة على الكثير من الملفات الوطنية العالقة التي لا تحتمل العشوائيات السياسية واحتكار المصالح الوطنية والمبادئ الثابتة الراسخة كصكوك غفران.

أما مقرر اللجنة النائب مهند الساير فقد ‏اكد أن دعم قانون العفو أولوية لدينا وهو من الركائز لأي حوار نيابي- حكومي وسنفرح قريبًا إما بإقرار القوانين أو بمحاسبة المتخاذلين.

وقال: مازلنا وسنظل متفقين على اقرار قانون العفو الشامل بأقرب وقت بما يضمن اقراره وعودة المهجرين سواء من النواب السابقين أو المغردين. من جهته، قال النائب مبارك الحجرف ان من يحاول زرع الخلاف بين النواب هو المستفيد الوحيد من وأد قانون ‎العفو الشامل وشهادة لله وللتاريخ أننّي لم أجد من أغلبية الزملاء إلا الحماس والحرص الصادق على إقرار قانون العفو.

بدوره، اعتبر النائب خالد العتيبي العفو الشامل في قضية دخول المجلس وقضايا الرأي والحريات هو حجر الأساس لأي اصلاح قادم.

من جهته، قال النائب عبدالكريم الكندري ان ‏الانتصار لقضية العفو الشامل ليس انتصاراً للنواب السابقين والشباب الوطني المهجر كأفراد فقط، بل هو دفاع عن حق الأمة في محاربة الفساد ورفع الظلم عمن دفع ثمن التصدي له، وهو دفاع عن مصير قد يشهده أي مواطن في المستقبل يقول لا للفساد والمفسدين. بدوره اعتبر النائب فارس العتيبي ان ‏اقرار قانون العفو الشامل في أول جلسة قادمة هو الفيصل، وعلى اللجنة التشريعية مسؤولية وطنية برفع تقريرها لحسم هذا الملف. من جهته، أكد النائب صالح المطيري أن العفو أولوية وعلى رئيس الوزراء أن يقرأ المشهد السياسي جيدا قبل الاجتماع القادم.