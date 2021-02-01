المخرج من الاحتقان السياسي

الأولى

منذ تكليف سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد تشكيل الحكومة أخيراً دخلت الكويت في حالة جديدة من الاحتقان السياسي، خاصة بعد تلويح مجموعة من النواب واعتبارهم ان عودة سمو الشيخ صباح الخالد للمرة الثالثة هي خطوة باتجاه تأزيم سياسي خانق.

بالطبع ليست هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها علاقة السلطتين الى محطة اللاعودة.. لكن مثل هذا الاحتقان والتأزيم اليوم يأخذ أبعاداً اخرى، فالكويت تواجه أزمة اقتصادية تتطلب جهوداً وعملاً للخروج منها، كما أنها والعالم بأكمله اختنق بتداعيات وباء «كورونا» التي لا تزال في بدايتها وفقاً لآراء أغلب الخبراء السياسيين والاقتصاديين، أضف الى ذلك ما تشهده المنطقة بأسرها من تصاعد في حدة العنف والارهاب ووتيرة الصراعات والحروب! بمعنى آخر نحن نقف اليوم في مواجهة حقبة استثنائية بكل المقاييس سياسيا وماليا وصحياً، وهي حقبة تشترط التعاون والتنسيق لا التناحر والتأزيم.

قد تكون هناك تحركات جانبية تسعى بكل جهدها بهدف التهدئة بين السلطتين وبشكل يشمل سير عجلة الحياة بجميع اوجهها! هناك قطعاً من يحاول ان يجد مخرجا لحالة الاحتقان هذه ضمن الاطار الدستوري، ومع ذلك لا تزال الأجواء متشنجة ولا تزال الأمور معقدة، ولا طرف يبادر بتهدئة الأوضاع بشكل صحيح وفاعل!

صحيح أنه من الصعب الا تكون هناك أي بذور احتقان سياسي بين المؤسستين، الحكومة من جهة والبرلمان المنتخب من جهة أخرى، فتلك هي شيمة العمل السياسي في أي مكان لكن الخطر يكون حينما يصبح منبع هذا الاحتقان شخصياً بحتاً، وبحيث تختلط الأمور على العامة هنا بين الصداع والاختلاف السياسي المستحق وبين الثأر والخلاف الشخصي الذي لا يمت بصلة الى العمل السياسي الحقيقي!

يعلم كل متابع للشأن الكويتي ان ما تشهده الساحة السياسية اليوم في الكويت لا يهدف إلى إصلاح ولا إلى تنبيه ولا إلى أي خطوة باتجاه الأمام، وانما هو نابع من تراكمات لصراعات يغلب عليها الطابع الشخصي البحت، ويوجهها دافع النيل من خصوم اختلفوا على هوامش وقضايا جانبية ليس من بينها المصلحة العامة للكويت وأهلها، حتى أصبحنا اليوم نعيش اجواء ينشغل فيها الأطراف كلهم اما بالهجوم على الآخر وإما بالدفاع عن أنفسهم.. كل يجتهد بالبحث عن تهمة يوجهها للطرف الآخر.

اليوم نحن بحاجة الى حكمة العقلاء وحجة المتمرسين في السياسة ممن تثق بهم كل الأطراف لاعادة الأمور الى نصابها وتشغيل عجلة الحياة باتجاه المستقبل! فلقد سئم الناس حالة الفراغ التنموي والاصلاحي التي خلفها مثل هذا الاحتقان العقيم!

نتمنى من الاطراف كلها، حكومة ومسؤولين وأسرة ومعارضة ومن الجميع ان يراجعوا جذور خلافاتهم واختلافاتهم وأن ينظروا الى الأمور بعين وقلب المصالح المتجرد من جميع تبعات الشخصانية في الخلاف وفي العلاقات والاختلافات السياسية! نريد لهذا البلد الحبيب ان ينهض بهمة وعزيمة الاطراف كلها لا نستثني من ذلك أحداً، فالرماح لا تتكسر إلا إذا كانت آحاداً.

حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

