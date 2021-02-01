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أعلنت وزارة الصحة امس وصول 200 ألف جرعة من لقاح أوكسفورد المضاد لفيروس كورونا الذي يتم تصنيعه في مصنع سيروم للأمصال في الهند بترخيص من شركة أسترازينيكا العالمية.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة د. عبدالله البدر في تصريح صحافي إن الوزارة سبق ان أصدرت ترخيص استخدام الطوارئ للقاح بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.

وأضاف أن الدفعة الأولى سيتلوها وصول دفعات اخرى حرصا من الوزارة على عدم التأخر في برنامج التطعيم بعد التحقق من تقارير الجودة وتقييم دراسات الثباتية للمنتج والتأكد من تطبيق أسس التصنيع الجيد في المصانع المنتجة للقاح حسب المعايير العالمية لضمان الجودة في جميع مراحل التصنيع.

وبين أن لقاح أوكسفورد يتطلب لتخزينه درجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية. يذكر أن لقاح أوكسفورد حصل على اعتماد من هيئة الدواء الأوروبية EMA والوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية والمنتجات الصحية MHRA للاستخدام من الأعمار 18 سنة فاكثر كما أن مصنع سيروم للأمصال هو مصنع معتمد من منظمة الصحة العالمية لتصنيع اللقاحات وأيضا من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.