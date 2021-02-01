وزير النفط لـ«النهار»: تنسيق حكومي لدخول سوق السندات

الأولى

كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. محمد الفارس، عن أن مؤسسة البترول ارتأت تأجيل الاقتراض عبر اصدار سندات لحين الانتهاء من الاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة حول آلية سداد الأرباح السابقة المستحقة للدولة (المحتجزة)، وتوزيع الأرباح المستقبلية. (طالع ص08)

وأشار الوزير الفارس في تصريح لـ «النهار» حول نية المؤسسة للاقتراض لتمويل مشاريعها التنموية، الى القول ان الاقتراض عن طريق اصدار السندات هي احدى الأدوات التي تنظر اليها مؤسسة البترول تماشياً مع توجهات مجلس الوزراء، مضيفاً أن خطوة الاقتراض عبر اصدار سندات أو أي أداة أخرى، ستتم بالتنسيق مع الحكومة فيما يتعلق بالتوقيت المناسب للدخول في سوق السندات بحيث لا تتعارض مع خطط الدولة في مجال اصدار السندات.