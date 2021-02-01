معرفي: فحص الركاب القادمين مسؤولية شركات الطيران

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اعلن وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات د. عبدالله معرفي اسناد مهمة الفحص الطبي للقادمين الى الكويت لشركات الطيران لتخفيف العبء على طواقم وزارة الصحة. جاء ذلك خلال تفقده امس الاجراءات التنظيمية والصحية في مطار الكويت الدولي اثر تكليف مجلس الوزراء شركات الطيران باجراء فحص الـ بي سي ار لجميع الركاب القادمين الى البلاد.

وقال الوزير معرفي ان شركات الطيران بالتعاون مع شركات الخدمات الأرضية والمختبرات المحلية المعتمدة في البلاد ستقوم بعمليات فحص الـبي سي ار للمسافرين القادمين الى البلاد، مؤكدا ان وزارة الصحة ستقوم بالرقابة والاشراف فقط على تلك المسحات.