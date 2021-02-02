بوحازم.. يحزم حقيبته الدبلوماسية

وطن النهار

قدم نائب وزير الخارجية خالد الجارالله استقالته من منصبه في وزارة الخارجية امتثالا للمرسوم الاميري 3/2021، وتم تكليف السفير جمال الغانم بأعماله بالوكالة.

وأصدر وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر قرارا بقبول استقالة الجارالله.

فبعد 50 عاما من العطاء في العمل الدبلوماسي كان خلالها التلميذ النجيب لسمو الامير الراحل قائد الانسانية الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه- ثم المعلم فيما بعد للجيل الذي يقود الدبلوماسية الكويتية اليوم بجدارة، ها هو يترجل عن منصبه بعدما قدم الكثير للكويت ولدبلوماسيتها الراقية والمتميزة، لكن مكانته باقية وتوجيهاته يعتد بها.

خالد الجار الله او كما يلقب دائما بـ (بو حازم) لم يكن مجرد دبلوماسي عابر او سفير تقلد مناصب وتدرج فيها الى ان اصبح نائبا لوزير الخارجية، بل كان معلما ومدرسة، وأسس معالم السياسة الخارجية الكويتية حتى لقب بمهندسها وكان واجهة مشرقة للكويت ولدبلوماسيتها المتوازنة.

سيرته المهنية لم تكن بسيطة فهو الرجل الذي ترك بصمة في جميع المناصب التي تقلدها فكان رقيه في تعامله مع الملفات الخارجية للدولة اعطت انطباعا متميزا للمسؤولين العرب والدوليين وحتى الاعلاميين وكل من تعامل معه وعاصره، فكان تواضعه رغم مكانته سمته الطاغية الى ان رحل عن منصبه.

وقد عمل خالد الجار الله في سفارة الكويت ببيروت في الفترة من ابريل 1972– يونيو 1974 ثم عمل في الديوان العام في إدارة مكتب وكيل الوزارة بتاريخ 27/6/1974 كما عمل في الإدارة السياسية رئيساً لقسم الشؤون العربية خلال الفترة من سبتمبر 1974- ابريل 1987 وعين بعدها مديرا لإدارة شؤون مجلس التعاون اعتباراً من 11/5/1987.

وعمل كذلك عضواً في مجلس إدارة وكالة الأنباء الكويتية وعضواً في المجلس الاستشاري الإعلامي الأعلى ثم عضواً في صندوق التعاون الخارجي في الأمانة العامة للأوقاف، وكان ايضا عضواً في الفريق الاستشاري الإعلامي (وزارة الاعلام) وعضواً في مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية. كما شارك في جميع مؤتمرات القمة العربية واجتماعات وزراء الخارجية العرب منذ توليه رئاسة الشؤون العربية والفترة التي تلتها، وشارك في جميع مؤتمرات القمة الخليجية والمجالس الوزارية منذ توليه إدارة شؤون مجلس التعاون ودول الخليج العربي، فضلا عن مشاركته في الاجتماعات الوزارية بين الجانبين الأوروبي وذلك خلال توليه إدارة شؤون مجلس التعاون.

وشارك الجارالله في العديد من الندوات والقاء المحاضرات في جامعة الكويت في اطار التعاون بين الجامعة ووزارة الخارجية.، كانت له ايضا مشاركات في اجتماعات كبار المسؤولين لإعداد الصيغة النهائية لإعلان دمشق والاجتماعات اللاحقة لمتابعة مسيرة الإعلان. وكان من ضمن المشاركين في العديد من الزيارات الرسمية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

وفي شهر يوليو من عام 1999 عين وكيلاً لوزارة الخارجية ثم نائبا للوزير

بعد مسيرة طويلة وحافلة بالنجاحات اكسبته السمعة الطيبة في التعامل مع الملفات الشائكة فكانت ابتسامته سلاح الحل ومدخلاً للمفاوضات مع اي طرف كان.

بو حازم المدرسة العريقة في الدبلوماسية يستحق منا ليس فقط الثناء وانما الشكر على ما قدمه بهدوئه وحنكته ورؤيته وتواضعه للدبلوماسية الكويتية والعربية فاستحق بجدارة لقب الدبلوماسي المتميز.

وصحيح ان المنصب كان ثقيلا والمهمة كانت صعبة ولكن «ابو حازم» ترك نهجا للتعامل مع القضايا لجيل يقود الخارجية وعلى راسها وزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر برؤية جديدة تستند على مقومات من اسسوا لهذه السياسة الراقية في التعامل والحل وكان اخرها الوصول الى حل خليجي بل الى مصالحة عربية تؤكد ان الكويت عنوان السلام والمحبة والدبلوماسية الراقية.

اليك ابو حازم كل الشكر على ما قدمته من دعم لنا ومن دروس ليس فقط في العمل الدبلوماسي وانما في مواجهة الاخرين بابتسامة.

