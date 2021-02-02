الناصر: الجارالله أخلص خلال مسيرته البارزة

وطن النهار

ترأس وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر اجتماعا لمجلس السلكين الدبلوماسي والقنصلي امس الاثنين. وقد أحاط الشيخ د. أحمد الناصر المجلس علما بقبول استقالة نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ابتداء من 28 يناير 2021 عملا بالمرسوم الأميري رقم 3. وأشاد الشيخ د. أحمد الناصر بمناقب الجارالله وتفانيه وإخلاصه خلال مسيرته المهنية وإسهاماته المميزة والبارزة في خدمة الكويت ومصالحها وسياستها الخارجية متمنيا للجارالله التوفيق والسداد في حياته الخاصة.

وقد أكد الشيخ احمد الناصر بأن الوزارة مستمرة في القيام بواجباتها في تنفيذ سياسة الكويت الخارجية ومصالحها وفق التوجيهات السديدة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وأحاط الشيخ د. أحمد الناصر المجلس علما بتكليف السفير جمال الغانم القيام بأعمال نائب وزير الخارجية بالوكالة.

من جهته أشاد السفير جمال الغانم بما قدمه الجارالله في خدمة مقاصد السياسة الخارجية وقربه وتفاعله من جميع موظفي الوزارة توجيها ودعما متمنيا له كل التوفيق.

