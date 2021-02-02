الجارالله: سأظل جندياً.. ومطمئن على الطاقات المعطاءة في الوزارة

وطن النهار

اوضح نائب وزير الخارجية السابق خالد الجارالله انه امتثالا للمرسوم السامي رقم «3/2021» الذي ينص على انهاء مهام من هم على درجة وزير وممن قضوا 4 سنوات فأكثر، تقدمت باستقالتي للقيادة السياسية.

واضاف: واؤكد انني سأظل جنديا في خدمة وطني الكويت في اي موقع وفي اي زمان.

واضاف في تصريح له: لقد سلمت قيادة الخارجية وانا مطمئن ان من سيقود الوزارة طاقة معطاءة متمثلة في وزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر وكوكبة من اخواني الدبلوماسيين الاكفاء، يسترشدون في عملهم بالتوجيهات السامية لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

واختتم تصريحه بالقول: لقد سلمت هذه القيادة وانا على ثقة بأن السفينة سترسو الى بر الامان رغم كل العواصف التي تحيط بنا من كل مكان.

