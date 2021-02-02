الروضان: التحديات كبيرة وتستوجب تعاوناً وعملاً جاداً

وطن النهار

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احتفى ديوان فاضل الداوود في منطقة الشعب بالأمين العام لمجلس الوزراء المتقاعد عبداللطيف الروضان اول من امس خلال حفل تكريم بحضور جمع من اهالي الدائرة الاولى تقديرا لمسيرته الحافلة بالعطاء.

من جانبه قال امين عام مجلس الوزراء السابق عبداللطيف الروضان خلال حفل التكريم: انا لم اعمل شيئاً استثنائيا انما التزمت بعملي بما يرضي الله والضمير فنحن لا نعمل في شركة انما نعمل لبلدنا الكويت، وهو في واقع الحال استثمار للاجيال القادمة وكل عمل يتسم بالاخلاص والنزاهة والنظافة نتمنى ان يكون ديدن الجميع.

واضاف: امورنا تحتاج الى جهد وتكاتف وتحتاج الى تعاون خاص في هذه الفترة الحرجة فللاسف كثير من الناس لا يدركون حجم التحديات التي نعيشها، مثل تحدي المرض الذي لم نكن نعرف هل سيستمر اسبوعا او اسبوعين وقد تجاوزنا عاما وما زلنا مستمرين الى وقت لا نعلم متى سينتهي، وكذلك التحدي الاقتصادي الذي نعيش آثاره، والمنطقة اقليميا ودوليا تغلي وللاسف لا نرى جهدا يواكب هذه التحديات لافتا الى ان هذا الجهد الذي نفترض ان يكون من الحكومة فقط او من مجلس الامة فقط فنحن واهمون ويجب ان تكون المسؤولية الكبرى على الجميع والتحدي كبير ويستوجب تعاونا وعملاً جادا من الجميع.

وختم حديثه بقوله: اتوجه بشكري وتقديري لكل من تفضل بهذه الدعوة الكريمة ولا املك الا ان اسجل لكم جميعا كل الشكر والتقدير والاعتزاز على تكبدكم عناء الحضور والتقدير.

تكريم مستحق

بدوره، قال صاحب الديوان فاضل الداوود: ان اهل المنطقة والدائرة لم يتوانوا عن الحضور ولبوا الدعوة تقديرا لهذه الشخصية المعطاءة، ونحن هنا لنشكر خدماتك طوال السنوات الماضية وهو امر ليس بالمستغرب عليك ونعرف تماما انك تصديت لكثير من المشاكل السياسية والعلاقات في مجلس الامة، مشيرا الى أن هذا الحضور وهذه المأدبة قليل في قدرك الكريم وكلمة شكر لا تكفي في حقك.

اما زميله السابق يحيى السميط فقال: شهادتي في بو عبدالله مجروحة وقد عاصرته في مراحل كثيرة هو يعرفها حيث كان يعمل في « مطبخ « الدولة وكل الاسرار عنده وفعلا كان امينا على كل اسرار الدولة وكان عندما يخرج من عمله يقفل كل شيء يتعلق بعمله محافظا على الامانة واسرارالدولة، وفي نفس الوقت ابدع في عمله وتعايشت معه في الكويت والطائف ورأيت عمله وانجازه في ايام حياة الشيخ سعد رحمه الله.

واضاف: نحن نعرف ان كل فارس لا بد ان يأتي وقت ويترجل عن جواده، ونشكر الاخوان الذين قاموا بالدعوة ونتمنى لك الصحة والعافية والعمر المديد وكفيت ووفيت.

وبدوره، قال مزيد العازمي احتفلنا اليوم بتكريم وتقاعد اخونا الغالي عبداللطيف الروضان الرجل الذي كان يدير مكانا حساسا بالدولة وتحمل عبئا كبيرا في ادارة الدولة وامور المواطنين واحببنا ان نشكره على هذا الجهد ونتمنى له حياة سعيدة وهو من عائلة كريمة معروفة بالعطاء منذ زمن طويل.

