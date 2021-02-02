«نزاهة»: إحالة قياديين في «الأشغال» إلى النيابة

وطن النهار

أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» وكيل وزارة مساعد سابق في وزارة الأشغال وآخرين إلى النيابة العامة بتهم جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وجريمة الاضرار العمدي وجريمة حصول الغير على ربح أو منفعة وجريمة الكسب غير المشروع.

واكدت «نزاهة» في تصريح صحافي عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في الوقت نفسه بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.

وأشارت إلى انها مستمرة في جهودها لمحاربة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، والتي من ضمنها تلقي البلاغات الجدية عن وقائع فساد والتحقق منها.

من جانب آخر، أحالت وزارة الإعلام ثلاثة ملفات تتعلق بشبهة التعدي على المال العام إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وكشفت المتحدث باسم الوزارة أنوار مراد في تصريح صحافي عن تنسيق وتعاون مستمر مع الجهات الرقابية لرصد أي مخالفات أو تعديات على المال العام.

وأكدت مراد أن وزارة الإعلام وبالتعاون مع الجهات الرسمية في الدولة حريصة على تطبيق القوانين والمحافظة على الأموال العامة.

