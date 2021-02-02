الوسمي: الرقابة المُسبقة حققت 72 مليون دينار وفراً مباشراً لخزانة الدولة

وطن النهار

أكدت مدقق مساعد بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية بديوان المحاسبة ياسمين الوسمي أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 وتم إبداء الرأي بعدد (2401) موضوعاً بقيمة ما يقارب (2.754) مليار دينار، وذلك خلال الفترة من 01/04/2020 وحتى 31/01/2021، وقد تبين أن نسبة ما يقارب (92%) من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة ما يقارب (2.538) مليار دينار، (5%) للموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة ما يقارب (137) مليون دينار و(3%) لموضوعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة بقيمة ما يقارب (79) مليون دينار.

وقالت الوسمي بأن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات المعروضة خلال الفترة المذكورة قد أسفرت عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يقارب (72) مليون دينار، ومن هذه الأعمال قيام الديوان باكتشاف وجود أخطاء حسابية بجداول الأسعار الخاصة بالموضوع والقيام بتخفيض الأسعار المقدمة من الشركات بما يتلاءم مع الأسعار السائدة في الأسواق أو في العقود المماثلة، بالإضافة إلى تخفيض الكميات التي يتم طلبها من قبل بعض الجهات بما يتلاءم مع معدلات الاستهلاك الفعلية بالجهة.

وأضافت أن قيمة الموضوعات الصادرة بالموافقة مثلت نسبة ما يقارب (72 %) من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة المذكورة بما يقارب قيمة إجمالية مقدارها (1.972) مليار دينار لـ (1273) موضوعاً، وذلك بعد قيام الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة بالتحقق من صحة وسلامة الإجراءات السابقة للتعاقد التي قامت بها الجهات وستقوم الرقابة اللاحقة بالديوان بمتابعة تدقيق الموضوعات بعد ابرام عقودها.

ونوهت الوسمي إلى أن الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (14،13) من قانون انشاء ديوان المحاسبة لـ (47) موضوعاً بقيمة ما يقارب (104) ملايين دينار، وستتولى رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة متابعة تدقيق تلك الموضوعات.

وأوضحت أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة تجاه (107) مواضيع خلال الفترة المشار إليها بقيمة ما يقارب (282) مليون دينار تم إحالة (14) موضوعاً منها إلى إدارة المخالفات المالية بديوان المحاسبة بقيمة ما يقارب (46) مليون دينار لإجراء اللازم بشأنها، وذلك لإمكانية حدوث ضرر على المال العام نظراً لمخالفة أحكام المادة (52) من قانون الديوان.

وأضافت الوسمي بأنه تم رد أوراق (778) موضوعاً خلال الفترة المشار إليها ما يشكل نسبة (32%) من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة، وذلك لعدم قيام الجهات بموافاة الديوان بكافة الأوراق والمستندات وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات علماً بقيام الديوان أحياناً برد ذات الموضوع أكثر من مرة للجهة لعدم موافاة الديوان بذات المستندات الأمر الذي يستوجب دراسة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل الجهة لما يترتب على ذلك من تأخر المشاريع وتعطيل التنمية واحتمالية انسحاب المناقص الأقل سعراً وتحميل المال العام مبالغ إضافية.

