استئناف حكم براءة عثمان الخميس

وطن النهار

تقدم المحاميان جليل الطباخ والدكتور ابراهيم البحراني إلى المحكمة بطلب استئناف حكم أول درجة القاضي ببراءة عثمان الخميس وعدم الاختصاص بالنظر في الدعوى المدنية بتهمة ازدراء المذهب الشيعي عبر برنامج التواصل الاجتماعي «يوتيوب». وقال الطباخ انه قام باستئناف الحكم وذلك بعد ان اصدرت المحكمة قرارها بعدم الاختصاص، واضاف ان على النيابة ان تقدم استئنافا على حكم البراءة والغاء حكم اول درجة والقضاء مجددا بإدنة المتهم. واشار إلى أن المتهم سبق وأن صدر عليه حكم نهائي بات من محكمة التمييز فى 17 من شهر مارس لعام 2019 بتغريمه 20 الف دينار ومع ذلك لم يتعظ ومستمر ببث الفرقة بين اطياف الشعب، مبينا ان تلك الافعال مجرمة قانونيا وتشكل فتنة طائفية بين ابناء الوطن الواحد خاصة ان المنطقة تمر بمرحلة حرجة.