براءة موظفة بـ «الداخلية» من تهمة اختلاس أموال عامة

وطن النهار

قضت محكمة الاستئناف ببراءة موظفة حكومية بوزارة الداخلية من اتهامها باختلاس أموال عامة تابعة لجهة عملها. وكانت النيابة العامة اسندت للمتهمة تهمة اختلاسها مبالغ مالية ومملوكة لجهة عملها والمسلمة اليها على سبيل الأمانة. وقد حضر المحامي جراح العنزي وترافع شفويا مطالبا ببراءة موكلته من الاتهام المسند اليها ، كما دفع ببطلان تحريات المباحث العامة وأنها لا تصلح وحدها أن تكون قرينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة. ودفع العنزي ببطلان شهادة شهود الاثبات وأنها قد جاءت إما لإزاحة عبء اتهام عن قائلها أو إلصاق اتهام بالمتهمة دون دليل كما أنها جاءت من مسؤولين عن التدقيق والمتابعة على الموظفين وانتفاء أركان جريمة الاختلاس في حق المتهمة.