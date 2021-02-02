حسن: إنجاز 96 % من الطرق والجسور الرابطة بين «صباح الأحمد» و«الخيران»

وطن النهار

أعلنت مهندسة مشروع انشاء وانجاز وصيانة الطرق والجسور الرابطة بين مدينتي صباح الاحمد والخيران السكنية منيرة حسن عن إنجاز 96 في المئة من المشروع، موضحة أن العمل بالمشروع يسير بخطى ثابتة نحو الانجاز وتحقيق الاهداف المرجوة منه في تحديث وتطوير منظومة الطرق في البلاد الى جانب مشاريع الطرق الاخرى التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والنقل البري والتي ستسهم بدورها في تحقيق رؤية كويت جديدة.

وقالت حسن ان المشروع من المشاريع التنموية المهمة التي تهدف الى تطوير الطرق الرابطة بين مدينة صباح الاحمد ومدينة الخيران السكنية الى اعادة تاهيل الطرق القائمة وانشاء طرق حديثة بحسب المعايير التصميمية للطرق السريعة، مشيرة إلى أن المشروع يتكون من ستة أقسام بطول اجمالي 130 كم، منها ثلاثة أقسام قائمة ومثلها جديدة كما يتضمن 17 تقاطعاً معظمها عبارة عن جسر علوي لتأمين انسيابية مرورية مع دوار على مستوى الارض لتأمين الربط بين المدن وتأمين U-turn كما تبلغ أطوال الطرق 52 كم إضافة إلى 6 تقاطعات.

وشددت حسن على حرص الجهاز التنفيذي والأطراف العاملة داخل المشروع على المتابعة الحثيثة لكل الاعمال وتسريع وتيرة العمل وإزالة جميع التحديات التي تواجه العمل وذلك للانتهاء من المشروع وتحقيق الاهداف المرجوة منه كما هناك تطبيق كامل لكافة الاجراءات الاحترازية التي تم إقرارها من السلطات الصحية وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا من خلال توفير الكمامات والمعقمات واجهزة قياس الحرارة في جميع مواقع العمل بالمشروع.

وأوضحت أن التنسيق مستمر مع كل الجهات المعنية في جميع مراحل المشروع ومنها الادارة العامة للمرور، اضافة الى تطبيق اجراءات الامان والسلامة في مواقع العمل للحفاظ على الارواح والممتلكات.

