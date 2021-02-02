«الكهرباء»: فتح باب الانضمام لـ«احسمها»

وطن النهار

أعلنت وزارة الكهرباء والماء فتح باب الانضمام الإلكتروني للنسخة الأولى من مشروع (احسمها) الخاص بالمواطنين الحريصين على المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء عبر الموقع الرسمي للوزارة (www.mew.gov.kw).

وقال وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور محمد الفارس في تصريح صحافي أمس الاثنين ان هذا المشروع يقدم حوافز تتمثل في خصم فواتير التحصيل الشهرية نظير ترشيد الاستهلاك ومقارنة الاستهلاك الفعلي للمشارك مع استهلاكه في العام الماضي لذات الشهر. واضاف الفارس ان فكرة هذا المشروع أتت بدعم من وزير الكهرباء والماء السابق الدكتور خالد الفاضل وايمان الوزارة بتطوير خدماتها المقدمة للعملاء والعمل على الحد من الهدر في استهلاك الكهرباء والماء بما يتوافق مع المادة الثانية من قانون 20 لسنة 2016 والتي تنص على انه (يجوز منح حوافز لمن يسهم من المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء). واشار الى ان هناك اهدافا مرجوة من وراء هذا المشروع ابرزها ترشيد استهلاك الكهرباء والماء والمساهمة في تقليل كلفة الوقود على الدولة وتحقيق الوفر المالي بما يخدم المصلحة العامة وتحصيل المبالغ المستحقة لمصلحة الوزارة من خلال سداد مديونيات العملاء. وأعرب الفارس عن امله بتفاعل العملاء مع المشروع لما يحقق لهم من تخفيض لتكاليف فواتير الاستهلاك بما ينعكس على ميزانية العميل الشهرية وتعزيز وازع الترشيد للحد من الأنماط الاستهلاكية المسرفة وصولا الى الاستهلاك الأمثل فضلا عن تشجيع الصناعات التي تحث على الترشيد وتحسين المنظومة البيئية في الدولة.

