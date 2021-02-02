الكفيل الشاكي لا يتحمل «تذكرة سفر» العامل المتغيب

وطن النهار

حضت الهيئة العامة للقوى العاملة، أصحاب العمل بضرورة تسجيل بلاغات التغيب في احد مراكز الخدمة التابعة لوزارة الداخلية ضد العمالة التي تركت العمل إلى جهة غير معلومة، مؤكدة في نفس الوقت أهمية مراجعة إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية التابعة للهيئة لتسجيل شكوى عدم تحمل تذكرة السفر في حال ضبط العامل أو العاملة والمطالبة بالتعويض عن عدم إكمال فترة العقد.

وأوضحت أنه عند عدم اكمال فترة تغيب العاملة المنزلية مدة 6 أشهر من تاريخ الاستقدام فإنه يتوجب على المكتب تعويض صاحب العمل بكامل المبلغ المدفوع مقابل الاستقدام وتذكرة سفر العودة للعاملة، مبينة أنه في حال انتهاء مدة الكفالة يتم تحويل الشكوى إلى القضاء بإصدار حكم عدم تحمل تذكرة السفر الصادرة من الداخلية وتحديد سبل التعويض.

