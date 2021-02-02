العقاب: تمكين المختصين بالبيئة في إدارة «الوظائف الخضراء»

وطن النهار

أكدت د. وجدان العقاب رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة مشاركة الجمعية في مؤتمر مستقبل الموارد البشرية (أدوار جديدة لعصر متغير) والمزمع تنظيمه خلال الفترة من 21 - 23 فبراير الحالي من خلال ابراز دور الجمعية عبر تقديم مصطلح جديد للموارد البشرية فضلا عن مستقبل الوظائف الخضراء ودور المختصين في البيئة في ادارة الوظائف المستقبلية خاصة وأن الاعمال الريادية المستقبلية تعتمد على المحافظة على البيئة، مشيرة الى ان المؤتمر يتناول 6 مسارات علمية و8 ورش عمل معنية بمستقبل الموارد البشرية ويشهد مشاركة خبراء اقليميين ودوليين وقادة فكر من 8 دول مختلفة عبر 16 متحدثا وخبيرا واختصاصيا.

وقالت د. العقاب ان محور الوظائف الخضراء تتناوله الجمعية باسلوب وفكر متطور اضافة الى ان مؤتمر مستقبل الموارد البشرية (أدوار جديدة لعصر متغير) يضم مجموعة رائعة من المتحدثين الاقليميين والدوليين وقادة الفكر الذين سيغطون مجموعة من الموضوعات شديدة الأهمية بهدف التطوير المستمر والمساهمة فى نجاح مواردنا البشرية فى مواجهة تحديات المستقبل مع تقديم الحلول لرفع جودة المورد البشري ليتبوأ مكانته التي يستحقها فى مضمار التنافسية المحلية والعالمية.

وأوضحت ان الهدف العام للمؤتمر يتمثل في مخاطبة وتمكين المتخصصين في الموارد البشرية لقيادة وتطوير اغلى اصول مؤسساتهم من خلال التباحث حول أفضل نظم التمكين المؤسسي الحديث لجميع العاملين والمهتمين بالموارد البشرية سواء على المستوى التنفيذي او الاداري والقيادي وكيفية تطوير الاستراتيجيات المؤسسية وفق افضل الممارسات المعرفية ونظم تقييم الاداء المؤسسي حسب المعايير العالمية الحديثة، بهدف خلق ميزة تنافسية تدعم الاستراتيجيات الادارية الحديثة، وتدعم تطوير ادارات الموارد البشرية لتكون قادرة على مواكبة احدث الاتجاهات المؤسسية العالمية.

ولفتت الى اهمية هذا المؤتمروقالت «يوفر مؤتمرنا هذا العام فرصة فريدة للمناقشة والتحدي والتعرف على افضل الممارسات العالمية فى ادارة رأس المال البشري بل والبحث معاً على افضل الوسائل لاحداث ثورة فكرية ذاتية ومؤسسية فى الطريقة التي نؤدي بها اعمالنا، وسوف يستمع الحاضرون الى الخبراء والمستشارين ويتعرفون على الاتجاهات والاستراتيجيات المستحدثة، ويشاركونهم الأفكار الملهمة التي ستساعدهم في تصميم وبناء قدرات ومواهب شريكهم الاستراتيجي الحقيقي وأعظم مواردهم في الحاضر والمستقبل».

وفي سياق متصل، بين د. علي ابراهيم رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر والرئيس التنفيذي لشركة «كرييت يورسلف» ان اجندة المؤتمر تضم العديد من الموضوعات الحديثة المعاصرة والتوجهات المستقبلية المتوقعة في التعامل مع الموارد البشرية وادارتها خاصة بعد المستجدات الاقتصادية العالمية الراهنة وتأثيرها على ادارة تلك الموارد حيث تناقش فعاليات المؤتمر 6 مسارات وهي الأخطاء العشرة القاتلة في ادارة الموارد البشرية، ومستجدات التدريب والتطوير ونظم التقييم وادارة الأداء الحديثة عالمياً، وتوظيف استراتيجيات علم النفس الايجابي في قيادة وادارة الموارد البشرية، بالاضافة الى الكوتشنج المهني وأثره المباشر في تطوير الكوادر بالهيئات والمؤسسات العربية، وخيارات العمل غير التقليدية ومستقبل فرص العمل في سوق العمل بالشرق الاوسط، فضلا عن دراسة مخرجات منظومة التعليم والتدريب حالياً ومدى توافقها مع التغيرات المستقبلية.

