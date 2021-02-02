«البلدي»: إعفاء عقارات مدير التأمينات السابق من الرسوم لبيعها علناً

وطن النهار

وافق المجلس البلدي على طلب النيابة بشأن اعفاء عقارات مدير عام التأمينات السابق المحجوزة، من الرسوم لاستكمال اجراءات تنفيذ الحكم، بعد ان صوت 8 اعضاء بالموافقة من 11 عضوا وامتنع احمد هديان وحسن كمال.

ووافق المجلس برئاسة اسامة العتيبي على تطبيق المؤسسة العامة للرعاية السكنية لائحة الزراعة المنزلية للمشاريع الاسكانية، كما رفض المجلس التوصية الخاصة بطلب وزارة الدفاع استكمال اجراءات قرار تخصيص الموقع الخاص بقيادة القوة الجوية في منطقة صبحان، فيما وافق على اضافة انشطة جديدة في المناطق الحرفية «الجهراء - الصليبية - العارضية - غرب ابو فطيرة».

ووافق ايضاً على طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على انشاء مشروع معاهد تدريبية للهيئة في منطقة صباح الأحمد.

وانتقل المجلس البلدي الى فتح باب النقاش حول كتاب وزير التجارة الموجه للبلدية بشأن ازالة شركة المعادن.

حيث طالب عبدالسلام الرندي معرفة احقية البلدية في ازالة شركة الدواجن وشركة المعادن وما اذا كانت تتحمل تكاليف الازالة، قائلاً ان اجراءات البلدية غريبة مع بيان انها لا تعي ماتقوم به في جنوب سعد العبدالله.

بدوره حمل العضو احمد هديان البلدي مسؤولية ما يحدث من تخبطات في جنوب سعد العبدالله، خاصة انه تم الانتهاء من تخصيص الارض للسكنية، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق لعدم تطبيق القانون على الشركات الموجودة.

من جانبه افاد نائب المدير العام لشؤون التنظيم محمد الزعبي ان البلدية تنتظر قرار مجلس الوزراء بشأن التيار الكهربائي واذا لم يتم قطعه فمن الصعب ازالة المعوقات الموجودة في جنوب سعد العبدالله، مبيناً ان البلدية خاطبت الجهات الحكومية ومجلس الوزراء بشأن ذلك، كما انها تسير وفق توصيات مجلس الوزراء دون الاخلال بها.

وأكد الزعبي انه سيتم تزويد المجلس البلدي بكل الاجراءات التي قامت بها البلدية، مبيناً ان المسؤولين في البلدية لم يتخاذلوا ومازالوا يقومون بدورهم المنوط بهم، وبانتظار التقرير الأخير للجنة المختصة التي تنظر الازالات جنوب سعد العبدالله.

بدوره قال حمد المدلج ان البلدية وضعت غرامات والارض مخصصة للاسكان دون وجود احترام لقرار المجلس البلدي المسؤول عن التخصيص، مضيفاً انه لو تم تطبيق القانون لما تجرأت الشركات بالمماطلة، متجاهلة البلدية من عدم تحصيل مخالفات تقدر بـ49 مليون دينار نظراً لاستيلاء تلك الشركات على املاك دولة.

واستغرب العضو مشعل الحمضان الكتاب الصادر من وزير التجارة الى البلدية، قائلاً ان الوزارات باتت تقع في مأزق ثم تجعل البلدية دائماً في توصياتها، وتتحمل تكاليف الازالات في هذا الموقع.

من جانبه قال العضو حمود العنزي ان البلدية تنصلت عن واجبها في تنفيذ القانون على تلك الشركات ما يضعها تحت مجهر التواطؤ في اهمال التعديات، متابعاً ان جنوب سعد العبدالله هو الاختبار الحقيقي للجهات الحكومية في تجاوز المعوقات لمشاريعها.

وحذر العضو فهيد المويزري من عدم انهاء هذه المعضلة، مؤكداً ان اللجنة القانونية في المجلس البلدي ستحيل التقارير التي تعمل عليها بشأن معوقات جنوب سعد العبدالله الى «نزاهة» في شبهة الاستيلاء على المال العام.

وحول الكتاب المقدم بشأن تنفيذ اجراءات الحكم الصادر في قضية مدير عام التأمينات السابق قال العضو د.حسن كمال لايوجد نسخة من الحكم النهائي ولايوجد رأي من الفتوى والتشريع لنتمكن كأعضاء بلدي من حسم هذا الموضوع المهم.

بدوره قال العضو مشعل الحمضان ان الكل يترقب هذا الحكم لشخصية تعدت على المال العام، لافتا الى ان اعضاء البلدي يقومون بالاستفسار عن شهادات الأوصاف وطريقة الاعفاء حتى لاتكون هناك سابقة في الاعفاء، خاصة ان الشخص غير مقبوض عليه.

وأكد ان البلدي لا يقف حجر عثرة امام الاحكام القضائية بل يدعم تنفيذها اذا تعلقت في حماية المال العام.

إعفاءات وشهادات

من جهة اخرى قال العضو عبدالعزيز المعجل اذا كانت النيابة تريده بشكل عام فنحن سنوافق كأعضاء مجلس، اما اذا كانت الموافقة محاطة بمحاذير وتسري عليها موافقات مستقبلية فيجب ان نتوقف قليلا.

من جهته قال رئيس المجلس اسامة العتيبي انه تم ارفاق الموضوع في محضر الانعقاد لاهميته لاسيما ان حكما قضائيا يستحق ان يتابع من قبل اعضاء البلدي.

وأوضح العضو حمد المدلج ان المجلس البلدي لايقف حجر عثرة امام الأحكام القضائية لانها من السلطات العليا وواجبة النفاذ، مطالبا بحسم الموافقة على الاعفاءات الخاصة بشهادات الاوصاف وعدم تأخيره لجلسة اخرى.

