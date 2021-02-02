استقبال متلقي لقاح «أوكسفورد» الأسبوع الحالي

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة امس وصول 200 ألف جرعة من لقاح (أوكسفورد) المضاد لفيروس كورونا الذي يتم تصنيعه في مصنع سيروم للأمصال في الهند بترخيص من شركة (استرازينيكا) العالمية.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة د. عبدالله البدر في تصريح صحافي ان الوزارة تتابع عن كثب آخر المستجدات والتطورات العالمية فيما يخص اللقاحات. وأكد ان الوزارة لا تألو جهدا في التنسيق والتعاون مع الشركات المنتجة للقاح كافة من اجل الحصول عليه بعد دراسة مأمونيته وفاعليته. من ناحيته قال عضو اللجنة الفنية للقاح «كوفيد- 19» في وزارة الصحة خالد السعيد في تصريح مماثل ان لقاح أوكسفورد آمن وفعال للفئة العمرية من 18 حتى 65 عاما.

وأضاف ان الوزارة ستبدأ اعتبارا من الاسبوع الحالي في إعطاء مواعيد لعدد كبير من المواطنين والمقيمين لتلقي اللقاح الذي سيكون في مركز الكويت للتطعيم بأرض المعارض بمشرف قاعتي 5 و6. وأشار الى قرب إعطاء التطعيم المضاد لـ «كوفيد- 19» في مركزين احدهما بشمال البلاد والاخر في جنوبها للتسهيل على المواطنين والمقيمين. وأكد ان اللقاح فعال ويمنع بقوة حدوث الإصابات المتوسطة والشديدة ويمنع الوفيات الناتجة عن الفيروس، مشددا على أهمية اللقاح في حماية الجميع وتخفيف الضغط على المنظومة الصحية في البلاد.

وأفاد انه تم تحديد المدة بين الجرعة الأولى والثانية بأربعة أسابيع لافتا إلى ان لقاح «أوكسفورد» يتميز بسهولة تخزينه.

وقال ان نحو 90 مليون شخص في العالم تلقوا التطعيم المضاد لفيروس «كوفيد- 19» ولم نشاهد أي أعراض جانبية خطيرة على المتلقين.

من جانب اخر، أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 586 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 165843 ولم تسجل اي حالة وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الان عند 959 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ «كونا» ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 54 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد- 19» ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6408 حالات.

وأضاف السند ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ 24 الماضية بلغ 8681 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1538262 فحصا لافتا الى ان نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 6?7%.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني.وأوصى الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق امس شفاء 545 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 158476.

