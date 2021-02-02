أطباء: مواجهة الموجة الثانية لـ «كورونا» من أهم المراحل

وطن النهار

رأى أطباء مختصون، أن رصد زيادة في حالات «كورونا» ناتجة عن التراخي المجتمعي - وفقاً لتصريح وزير الصحة- يعد مؤشراً خطيراً إذ إن المرحلة الحالية تعتبر من أهم المراحل في مواجهة «كورونا» وعدم الدخول في الموجة الثانية.

وقالوا، إن أخذ التطعيمات الوقائية اللازمة هو جزء من خطة مواجهة «كورونا» ولكنها بالطبع لا تعني انتهاء الفيروس وعدم ارتداء الكمامة أو تطبيق التباعد الجسدي، فمازالت الخطورة قائمة ولم تنته سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

واستهلالاً قال البروفيسور توفيق خوجة: «لله الحمد تجاوزنا مرحلة مهمة في مواجهة «كورونا» وقطعنا أشواطا كبيرة في تطويق ومحاصرة الفيروس إلا أن المرحلة الحالية تعد من أهم مراحل مواجهة الوباء، إذ مازال الأمر مرتهنًا بالوعي المجتمعي وأي إخلال بالاشتراطات الصحية فإننا سنعود مجددًا إلى الخلف، لذا فإن خير نصيحة هي عدم التراخي والتساهل وتنفيذ توجيهات الصحة، فحديث الوزير يحمل في مضامينه الشفافية والصراحة. بدوره، اعرب استشاري الأطفال د. نصرالدين الشريف عن اسفه انه منذ التوصل إلى لقاحات «كورونا» اعتقد بعض أفراد المجتمعات بما فيه مجتمعنا أن فيروس «كورونا» اختفى وأن التطعيم كاف، وبالتالي قد تراجع البعض في عدم ارتداء الكمامة أو تطبيق التباعد الجسدي، خصوصًا عند التواجد في الأماكن العامة أو البحر وما شابه ذلك، وهذا يزيد من فرص التعرض للعدوى، خصوصا أن البعض قد يكون حاملًا للعدوى ولم تظهر عليه الأعراض وهنا تزداد المشكلة أكثر في انتقال العدوى عبر الرذاذ أو ملامسة الأسطح وما شابه ذلك. ونصح الدكتور الشريف أفراد المجتمع في ختام حديثه، التقيد بالاشتراطات الصحية حتى لو أتم الفرد أخذ الجرعتين، فالكمامة ضرورية وملزمة حتى يتم الإعلان نهائيًا عن خلو العالم من الفيروس الشرس.

تراخٍ

من جانبه، أكد استشاري الطب النفسي د. ابوبكر باناعمة، أن حديث وزير الصحة رسالة واضحة للمجتمع في الحفاظ على الجهود التي بذلت ومازالت تبذل لاحتواء «كورونا»، فالملاحظة التي أوضحها الوزير تؤكد أن هناك تساهلاً وتراخياً كبيراً من بعض أفراد المجتمع وهذا سيعيد المجتمع إلى إجراءات صعبة، فالمرحلة الحالية مع رفع الكثير من القيود جاءت بعد المؤشرات الإيجابية التي كان أبطالها أفراد المجتمع في تنفيذ برامج الوعي المجتمعي، ولكن الآن ومع زيادة عودة الحالات فإن وزارة الصحة قد تتخذ خطوات احترازية أكثر ومن الممكن تكون صعبة للأفراد، لذا فإن واجب المجتمع تجنب التراخي وعدم التساهل والمشاركة الايجابية في محاصرة فيروس كورونا نهائيا.

وفي السياق ذاته شدد استشاري الطب النفسي محمد اعجاز، على ضرورة الاستمرار في ارتداء الكمامة حتى في حال أخذ اللقاء الوقائي.

وأضاف، أن مرحلة ما بعد التطعيم تعد من أهم المراحل في محاصرة نشاط فيروس كورونا.

وتابع: بدأت معظم الأسر تتواجد على الشواطئ وفي الأماكن العامة، وهذه المواقع يتواجد فيها البشر بشكل طبيعي، لذا فإنه من الضروري تطبيق الاشتراطات الصحية ومنها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي؛ كإجراء وقائي واحترازي.

تدابير احترازية

ولفت اعجاز إلى أن التوصل إلى لقاح وقائي يعد أكبر وأهم إنجاز تشهده البشرية كون فيروس كورونا من الفيروسات القاتلة والشرسة إذ توفي بسببه مليونا فرد، فيما أصاب 103 ملايين ونصف المليون وهذه الأرقام فلكية ومفجعة، وبالتالي فإن وجود اللقاح حماية لسكان كوكب الأرض وقرب نهاية الفيروس ولكن هذا يتطلب أيضًا استمرار التقيد بالتدابير الاحترازية الوقائية ؛ لذا يجب أن يكون كل فرد في المجتمع على وعي كبير وقدر أكبر من المسؤولية.

وتابع أن الجهات الصحية تبذل جهودًا كبيرة في توعية أفراد المجتمع وتحث على ضرورة أخذ التطعيم واستمرار ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، فمن واجب أفراد المجتمع التعاون مع هذه الجهات في التقيد بالتدابير الصحية الاحترازية والمبادرة بأخذ التطعيم واستمرار تطبيق الاشتراطات الصحية. وكان وزير الصحة د. توفيق الربيعة، قد دعا الجميع إلى المحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا، مؤكداً أن ذلك ما كان ليتحقق إلا بفضل الله ثم بالتزامهم وبدعم متواصل وبذل سخي من القيادة الحكيمة التي جعلت صحة المواطن وسلامته أولاً وقبل كل شيء.

وقال في كلمة له: «تلاحظون أن كثيراً من دول العالم تعيش الموجة الثانية من الجائحة، وبشكل أكبر من الأولى، ونحن لسنا بمنأى عن ذلك، لذا يجب علينا التعامل مع هذا الفيروس بكل جدية وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كافة التي تكفل -بإذن الله- مواجهته والتصدي له».

