مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار اعتمدت التقرير الإداري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

وطن النهار

تأسست في دولة الكويت بتاريخ 8/11/2012م مبرة أطلق عليها اسم مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار ومقرها مدينة الكويت وتم تأسيسها من الأموال التي خصصها المؤسسون لانشاء هذه المبرة للقيام بأعمال البر والنفع العام المنصوص عليه في النظام الأساسي للمبرة، وأشهرت مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار لمدة غير محدودة بموجب القرار الوزاري لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (236/ أ) لسنة 2013م والصادر بتاريخ 27/ 11/ 2013م، وباشرت المبرة أعمالها بعد نشر قرار الاشهار في العدد رقم (1163) الصادر في يوم الأحد 19 صفر 1435هـ، الموافق 22 ديسمبر 2013م من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وتم تشكيل مجلس ادارة المبرة على النحو التالي:

مجلس إدارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار

1 - السيد/ ابراهيم طاهر البغلي - رئيس مجلس الادارة.

2 - السيد/ رائد ابراهيم طاهر البغلي - نائب رئيس مجلس الادارة.

3 - السيد/ رياض محمد طاهر البغلي- أمين الصندوق.

4 - السيدة/ زهرة أحمد محمد البغلي- أمين السر.

5 - السيد/ فاطمة ابراهيم طاهر البغلي -عضوا.

إن مجلس ادارة المبرة اعتمد الأعمال والبرامج والأنشطة والفعاليات التي تندرج تحت جائزة البغلي للابن البار لعام 2020م أحد مشاريعها الاجتماعية والتي تمنح بصفة سنوية للفائزين من المشاركين فيها وذلك للسنة الرابعة عشرة على التوالي منذ عام 2007م وحتى عام 2020م، وذلك بعد موافقة واعتماد وزارة الشؤون الاجتماعية في كتاب الوزارة المؤرخ في 18/10/2020م والذي يفيد بعدم ممانعة الوزارة من تنظيم واقامة المبرة لفعاليات الجائزة لعام 2020م وفقا لما جاء في كتاب المبرة رقم (م أ ط ب/ 18/2020م) والمؤرخ 7/9/2020م.

وتم التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في دولة الكويت وذلك من خلال تشجيع الأبناء على بر والديهم وبر كبار السن، وبر وطنهم، وتوطيد وتقوية العلاقات الأسرية، وتوعية المجتمع باحتياجات كبار السن المختلفة، وتفعيل دور الاعلام تجاه قضايا برالوالدين وبر كبار السن، وبرالوطن..

وتفعيل دور كبار السن ودمجهم في المجتمع، والاستفادة من الفائزين بالجائزة كمصدر للتوعية، والتشجيع على العمل التطوعي مع كبار السن، وتعزيز السلوك الايجابي لدى الأبناء تجاه والديهم وكبار السن، ورد السلوك السلبي تجاه الوالدين وكبار السن الى القواعد التي حددها الشرع الاسلامي والدستور والعادات والتقاليد.

