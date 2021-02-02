البغلي: نعمل على توعية المجتمع ببر الوالدين ونشر الوعي وتقوية العلاقات الأسرية

وطن النهار

اكد رئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي السيد ابراهيم البغلي ان مجلس ادارة المبرة اعتمد الأنشطة والفعاليات ومسابقات جائزة البغلي للابن البار لعام 2020م.

واعتمد المجلس مشاركة المبرة في حضور اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية بناء على نص المادة رقم (22) من النظام الأساسي للاتحاد وحضر اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد المبرات والجمعيات الخيرية والذي عقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 8/3/2020م في مبنى مبرة المتميزين بمنطقة الشويخ الصناعية قرب مبنى هجرة العاصمة سابقا مقابل منطقة الخالدية كل من أعضاء مجلس الادارة:

1- السيد/ رائد ابراهيم طاهر البغلي نائب رئيس مجلس ادارة المبرة.

2- السيد/ رياض محمد طاهر البغلي أمين صندوق المبرة.

واضاف البغلي ان مجلس ادارة المبرة اعتمد أسماء رئيس واعضاء اللجنة العليا المنظمة وفرق العمل المنبثقة عنها لفعاليات ومسابقات جائزة البغلي للابن البار لعام 2020م. قال البغلي إن مبرة ابراهيم البغلي للابن البار تعتبر من المؤسسات الاجتماعية ذات الطابع الأهلي التطوعي والتي تعمل في عدة مجالات لخدمة ودعم كل شخص بار بوالديه أو ولي أمره أو أحد أقاربه أو يقوم ببر وطنه ومجتمعه، أويقوم ويعمل على رعاية وخدمة وتأهيل الوالدين وكبارالسن، عن طريق تنفيذ بعض المشاريع التوعوية الهادفة، من خلال تفعيل مبدأ الشراكة الاجتماعية مع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والخاصة كافة في الكويت مؤكدا تحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على المجتمع الكويتي من خلال تشجيع الابناء والبنات على بر والديهم او أولياء أمورهم او أقربائهم من خلال برامج تربوية هادفة في مجال القيم والعادات الحميدة في المجتمع الكويتي. وتوعية المجتمع ببر الوالدين ونشر الوعي بين الابناء والبنات واسرهم.

وتوطيد وتقوية العلاقات الاسرية.

وتعزيز السلوك الايجابي لدى الابناء تجاه والديهم وأولياء أمورهم واقربائهم.

وتفعيل دور الاعلام تجاه قضايا الآباء والاجداد.

ونشر واعادة نشر المطبوعات والمنشورات بأنواعها في مجال بر الوالدين.

وعمل برامج سمعية ومرئية.

ومساعدة الابناء المغتربين على استمرار تواصلهم مع والديهم واقربائهم.

وتوعية المجتمع من خلال نشر ثقافة رعاية الآباء والمسنين واحتياجاتهم والعمل على تحفيز الابناء لبر الوالدين.

واشار البغلي الى ان للمبرة القيام بأي نشاط آخر من اعمال البر او النفع العام وما من شأنه تحقيق الهدف العام لها، وذلك طبقا لما يقرره مجلس الادارة وبشرط الا يتعارض ذلك مع اغراض المبرة. وتطرق البغلي لشروط مسابقة جائزة البغلي للابن البار للعمل التطوعي لعام 2020م على ان لا يقل سن المتطوع ألمشارك عن 18 سنة والأعمال التطوعية المشاركة والتي تم تنفيذها يجب أن تقع خلال الفترة من 15/3/2020َ وحتى 30/11/2020م اي طوال فترة جائحة كورونا.

ويجب أن لاتقل عدد الأعمال التطوعية التي قام بها المتطوع عن(5) أعمال.

وفي حالة المشاركة بعدد أقل من (5) أعمال تطوعية يجب أن لا تقل فترة العمل التطوعي عن (15) يوماً.

ويجب أن يقدم المتطوع تقريراً كتابياً مختصراً عن كل عمل تطوعي قام به، َمرفقا به الصور الفوتوغرافية او الأفلام التصويرية لتلك الأعمال.

وعلى المتطوع ان يقدم الشهادات أو المستندات التي حصل عليها من الجهات التي تطوع لديها ان وجدت.

واعتماد المشاركة من قبل المبرة او الجمعية الخيرية التي يمثلها او ينتمي لعضويتها المتطوع.

والمشاركة في الجائزة للمواطنين والمقيمـين في الكويت.

و استيفاء البيانات كافة في البنود أعلاه شرط أساسي لقبول المشاركة.

ويحق للجنة المنظمة التصرف بنشر الأعمال الفائزة في مطبوعاتها أو لأغراضها الاعلامية.

كما تطرق البغلي الى جوائز الفائزين في مسابقة جائزة البغلي للابن البار للعمل التطوعي لعام 2020م حيث تم اختيار عدد (10 ) فائزين، ويمنح كل فائز:

1- المجسم الذهبي لجائـــزة البغلي للابن البار.

2- شهادة تقدير معتمدة من رئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار.

3- جائزة مالية تبلغ قيمتها (500د.ك)، خمسمائة دينار كويتي.

وقال البغلي ان المشاركة في المسابقة كانت خلال الفترة من 15/11/2020م وحتى 30/11/2020م من خلال الرابط الالكتروني التالي: http://noor-united.com/albaghliaward

ومن جانبه اوضح نائب رئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار السيد رائد ابراهيم البغلي أن المجلس اعتمد توجيه كتاب شكر للسيدة عذاري الحساوي رئيس مجلس ادارة جمعية أبناء الخليج للأعمال الانسانية بشأن اختيار ومنح رئيس مجلس الادارة السيد ابراهيم البغلي شهادة مشاركة وشكر وعرفان لشخصه باعتباره من أعضاء الجيش الأبيض بمناسبة اليوم العالمي للعمل الانساني لعام 2020م والذي يصادف 19 أغسطس من كل عام.

واعتمد المجلس وشكر مبادرة رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية أبناء الخليج للأعمال الانسانية بشأن اختيار ومنح رئيس مجلس الادارة السيد ابراهيم البغلي درعاً تذكارية تقديرا لجهوده بمناسبة يوم التطوع العالمي باعتباره أحد الشخصيات البارزة في أعمال الخير والعطاء في الكويت، ومن الذين أسهموا بأعمال الخير في خدمة المجتمع وقدموا أعمالا وخدمات جليلة ساهمت في نشر ثقافة العطاء في دول مجلس التعاون الخليجي وساهم في دعم القطاع الربحي وغير الربحي في مجال العطاءات المتعددة والمختلفة بالاضافة الى تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق تنفيذ مبادرات مشتركة بين المؤسسات المختلفة وقطاعات الدولة والأفراد.

واعتمد المجلس مشاركة المبرة في مسابقة قلادة الأمير محمد بن فهد العالمية والانسانية لعام 2020م.

واعتمد مجلس ادارة المبرة طباعة عدد (1000) نسخة من الكتاب الوثائقي جائزة البغلي للابن البار لعام 2020م.

واكد رائد البغلي على حرص اللجنة العليا للجائزة واللجنة الاجتماعية في مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار العمل على تنفيذ الفعاليات بالدرجة المطلوبة والتي من شأنها ابراز الجانب الانساني والتطوعي والحضاري للكويت من خلال تنفيذ الأعمال وتنظيم فعاليات جائزة البغلي للابن البار للعمل التطوعي لعام 2020م بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية.

وملتقى الأجيال الحادي عشر بالتنسيق مع محافظة الأحمدي وشركة المشروعات السياحية وأفراد ومؤسسات المجتمع المدني.

ومشاركة ودعم مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار لجهود الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

وتوزيع السلة الغذائية على الأسر المتعففة.

وحملة التبرع بالدم تحت شعار «الكويت تستاهل». وتوزيع القرقيعان على حالات المعاقين والأيتام في دور الرعاية الاجتماعية.

واضاف رائد البغلي مساهمة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار بتنفيذ الأعمال الخاصة في السجن المركزي لصالح المسجونين بالتنسيق مع الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية بادارة السجن المركزي بوزارة الداخلية.

واليوم العالمي للأرامل لعام 2020م.

وتوزيع سلة الخضار على الأسر المتعففة تحت شعار«سلة الخيرات».

وتوزيع أجهزة الكمبيوتر تحت شعار «بالعلم نبني الوطن».

وتوزيع حقيبة الطفل الوقائية في اليوم العالمي للطفل تحت شعار «عيالنا أمانة».

واشار رائد البغلي الى ان المبرة قامت بتنظيم مسابقة القصة القصيرة ومسابقة العمل التطوعي لطلبة المرحلة الثانوية لتوعية أفراد المجتمع وتعزيز فضيلة بر الوالدين في المجتمع الطلابي بالتنسيق مع قطاع التنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية.

وتنظيم جائزة وسام البغلي للابن البار للكشافة بالتنسيق مع جمعية الكشافة الكويتية. وتنظيم جائزة وسام البغلي للابن البار للمرشدات بالتنسيق مع جمعية المرشدات الكويتية.

