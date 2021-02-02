التزمنا بالضوابط الصحية لمواجهة جائحة «كورونا»

وطن النهار

لقد حرص مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار على استمرارية المبرة في تعزيز برامج الشراكة المجتمعية، والعمل على تنظيم العديد من الفعاليات التي تندرج تحت مشروع جائزة البغلي للابن البار لعام 2020م بالرغم من الظروف التي تمر بها جميع دول العالم والكويت الحبيبة نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد والتأثيرات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على جميع نواحي وجوانب الحياة في مختلف المجالات بالدولة.

ورغبة منا في مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار في تعزيز مبدأ الشراكة الاجتماعية وتقوية اواصر العلاقات المهنية والاجتماعية مع اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، وتوثيقا وتقديرا للجهود التي قام بها أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والخيري في الكويت إبان هذه الجائحة، نظمت المبرة فعاليات جائزة البغلي للابن البار للعمل التطوعي لعام 2020م بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، كأحد أنشطتها الاجتماعية والتطوعية والانسانية والخيرية عن طريق أنظمة وشبكات التواصل الإلكتروني عن بعد، ووفقا للضوابط الصحية المقررة من قبل السلطات الصحية بدولة الكويت مع الالتزام بضوابط مجلس الوزراء الخاصة بالتجمعات وقت اقامة الفعاليات.

نفــذت اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار واللجنــة الاجتماعية في مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار العديــد مــن الفعاليات والبرامـج والأنشـطة التي تم من خلالها ترجمة توجيهات رئيس مجلس الادارة السيد ابراهيم طاهر البغلي بأهميــة تفعيــل وابراز العمل التطوعي الذي ينعكس ايجابيا على شرائح المجتمع والمؤسسـات الخيـرية والانسانية والمدنية والتي تشجع فضيلــة بـر الوالدين. حيث حرصت اللجنة العليا للجائزة واللجنة الاجتماعية في مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار على العمل على تنفيذ الفعاليات بالدرجة المطلوبة والتي من شأنها ابراز الجوانب الانسانية والتطوعية والحضارية لدولة الكويت من خلال تنفيذ الأعمال وتنظيم الفعاليات.

تعمل مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار على التعاون والتنسيق ومشاركة العديد من المؤسسات الحكومية والخيرية والخاصة وعدد من الشخصيات الفاعلة والناشطة في مجال العمل الاجتماعي من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من المجموعات التطوعية لتحقيق أهدافها بالدرجة المطلوبة.

شاكرين للجميع تفاعلهم ودعمهم الأدبي والمعنوي الكريم وعلى حرصهم على مشاركتنا لتنفيذ برامجنا وخططنا التنموية المتعلقة بتعزيز فضيلة البر بجميع أشكاله في المجتمع والاهتمام بقضايا رعاية وخدمة وتأهيل المسنين المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الكويت الحبيبة من خلال مؤسساتها المختلفة للمواطنين والمقيمين، الأمر الذي يسعدنا ونحن نسهم بدعم عمل زملائنا وأبنائنا ومساعدتهم في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والانساني والتطوعي في الكويت الحبيبة.

ونهدف من خلال عملنا في مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار لتأصيل وتعزيز العمل المجتمعي مع كبار السن بما يتفق وتعاليم ديننا الاسلامي الحنيف، ودستورنا، وعاداتنا العربية الأصيلة، وانطلاقا من مسؤوليتنا الأدبية والاجتماعية بتعزيز العمل الأهلي تجاه المسنين في المجتمع، أخذنا على عاتقنا أهمية الاستمرار في تنفيذ برنامج الشراكة الاجتماعية وتعزيز دور أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في دعم البرامج والأنشطة المعنية برعاية وخدمة وتأهيل المسنين بدرجة تدعم وتمكن وزارات ومؤسسات الدولة من تحقيق الأهداف العامة لها بشأن تقديم أفضل الخدمات والاهتمام بالشؤون والقضايا العامة للمسنين وضمان حصولهم على جميع حقوقهم من خلال نظم وأساليب الرعاية والخدمة والتأهيل المختلفة.

وتعمل المبرة لتحقيق أسمى الأهداف التي من اجلها أنشئت المبرات الخيرية والأهلية في بلدنا الحبيب الكويت تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى -حفظه الله ورعاه-، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.

وفي الختام الوطــن يستحـق منـا الدعـاء

اللهم يا مالـك المـلك، نسألك بعزتـك

أن تحفـظ (الكويت) بحفظك

وتزيدها أمنا من أمنـك وكرماً من كرمـك

اللهم أبعد عن (الكويت) كل سوء

من داخلها أو خارجها برحمتك يا رحيم

اللهم اجعل هذا البلـد آمنا مطمئنا

وارزق شعبـه من الطيبـات

اللهم احفظ بلادنا من شر الفتن والطمع

اللهم احفظ الكويت وشعبها وابعد عنا كل مكروه.

