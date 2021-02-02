لا تعليم حقيقياً في بلدي

آراء

إذا حظي التعليم بالاهتمام الجاد الممنهج بكل مراحله، فسينتج عنه مجتمع خلاق يخلق الدولة المدنية الحديثة المتقدمة والمستدامة والمنتجة، أما اذا كان التعليم ومخرجاته في آخر أولويات المجتمع فسينتج عنه مجتمع ضعيف اتكالي لا يستطيع ان يصل بالمجتمع إلا إلى الدولة الضعيفة وغير القادرة على الانتاج الحقيقي، والذي يؤدي الى تدني الثقافة والأنانية وخلق الادارة غير القادرة على قيادة المجتمع، وهذه حقيقة واقعية لأثر التعليم على مدى تقدم أو تأخر اي بلد، فماذا لدينا نحن في الكويت؟ التعليم في الكويت وضع في آخر أولويات الحكومة وليس له خارطة طريق معروفة ولا مناهج مدروسة ومخرجاته لا تخدم مسيرة المجتمع، والدولة مازالت مستمرة في عدم أخذ الجدية في ذلك، حتى غدا مجتمعنا يعج بمخرجات التعليم العشوائية والمتكدسة في الادارات الحكومية ما خلق بطالة مقنعة ولا تعمل حتى وصلت انتاجيتها الى 22 دقيقة في اليوم حسب التقارير الدولية، انها مأساة حقيقية ومستمرة وتتعاظم يوماً بعد يوم ولا أحد يهتم لا من الدولة أو من مجلس الأمة، فالاثنان منقسمان في الأمور والتكتيكات السياسية غير المجدية أو النافعة للبلد. انه لأمر محير ومؤلم ما وصل اليه مستوى التعليم في الكويت، انه الأساس لقياس تقدم الشعوب والمجتمعات، فمتى نفكر ونعيد تقييمنا للتعليم في الكويت وخلق التعليم الحقيقي المطلوب لرفع مستوى دولتنا بين دول العالم؟ انها الطريقة الوحيدة لوضع الأساس المتين لبناء الدولة الحديثة المستدامة والمنتجة والتي تسعى الى خلق التنمية الحقيقية، وليس هناك طريق آخر غير أن تتبنى الدولة بكل مؤسساتها التشريعية والمدنية ثورة تعليمية تؤدي بنا الى الطريق الصحيح والمطلوب لما فيه خير هذا البلد الطيب. والله المستعان...

