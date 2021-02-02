من أمرك؟ من نهاني؟

آراء

يقول المثل «قال من أمرك؟ قال من نهاني؟».. هذا مثل من أمثالنا القديمة حيث صاغه أهلنا للدلالة على عدم الاهتمام والمسؤولية عند بعض الناس الذين يسيرون بالحياة على هواهم وخواطرهم وامزجتهم، وكيفما يريدون دون إحساس بالمسؤولية أو التقيد بالقانون والالتزام بالأعراف والتقاليد وقد يكون هؤلاء الناس معذورين لعدم إرشادهم وتوعيتهم أو انهم باتوا على قناعه ألا يوجد رادع لهم وهم مستهترون ضاربون بالقانون عرض الحائط، وهنا نستغرب كثرة عمليات الطعن بالسلاح الأبيض (السكين) بين جيل الشباب الكويتي ولذا نسأل لماذا كثرت وزادت هذه الظاهرة؟

بالماضي البعيد والقريب كنا نسمع عن شجارات مزدوجة أو جماعية بين الشباب في الأماكن العامة أو بعض التجمعات الخاصة ولكنها كانت بالأيدي فقط دون الوصول للسلاح الأبيض أو استخدام وسائل مساعدة قد توصل النتائج لوجود قتيل أو قتلى كما هي الحال اليوم، وبالأيام القليلة الماضية تكرر سماع المجتمع الكويتي المسالم للعديد من جرائم القتل بسبب مشاجرات بين الشباب وتم استخدام السلاح الأبيض بها، وكم اسرة قد فقدت ابنها الشاب الذي راح ضحية لهذه الشجارات والأسباب بواقعها بسيط ولا يستحق ان تصل للشجار أصلا ولكن القدر وعدم تحكيم العقل والتهور والشعور بعدم وجود القانون هو السبب الرئيسي لاستهتار البعض من شبابنا، حيث بات حمل السكين او أي نوع من الآلات الحادة ظاهرة ملحوظة بالشارع الكويتي، وعندما نسأل: لماذا بات الشاب يحرص على حمل هذه الأنواع من الآلات الحادة نجد أنه نوع من الشعور بعدم الأمان والبعض الآخر منهم يعتبر ذلك نوع من الرجولة وهذا ما يشعره بدرجة من القوة والعنفوان وهي ثقافة جديدة على المجتمع الكويتي ان الرجولة والشجاعة تأتي بحمل أي نوعاً من السلاح، ولكن السؤال: من هو المسؤول الذي أوصل هذا الشاب لحمل واستخدام هذا النوع من الأسلحة؟ ونجد الجواب هو التراخي وتطبيقه على ناس دون ناس ونجد عاملا مساعداً لذلك هو تدخل البعض من المسؤولين او البعض من النواب للتوسط للفاعل المخطئ والمستخدم للآلات الحادة على حساب المجني عليه أو الضحية، ومن هنا يكون الشعور بعدم الأمان وعدم الثقة بالقانون، وان القانون سوف يتم تطبيقه على الكل بالعدل والسواسية، وهنا نضيف ان القانون الرادع بات قديما بالنسبة للعصر الحديث حيث ان العديد من العقوبات تناسب المجتمع الكويتي أيام الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ولا تناسب القرن الحالي الذي نعيش فيه ودورة التقاضي طويلة بحيث تبدأ بالتحقيق ومن ثم النيابة العامة ومنها للقضاء الذي يدخل لثلاثة مراحل الابتدائي والاستئناف وآخرها التمييز، مما يجعل المواطنين ينسون ذلك الحادث الجلل الذي راح بسببه شاب بعمر الزهور بسبب ذلك الشاب الذي يحمل سلاحا ابيض حتى يكون رجلا كما تقول الثقافة الجديدة، ولهذا نقول «من أمن العقوبة أساء الأدب» ولأننا نفتقد العقوبة اليوم نجد الكثير من الفاسدين يمرحون ويلعبون دون رادع او خجل ونرى الكثير منهم من يتفاخر بفعلته المشينة وانه خرج منها بسبب توسط فلان او واسطة علان ولهذا نجد ان المجتمع الكويتي من احد المجتمعات بالعالم الذي هلك وبدأ السوس ينخر فيه بسب هذه الواسطة والمعروفة بفيتامين (واو).

وبالختام نقول نعم: لتطبيق القانون ونعم لنشر ثقافة التسامح بين جيل الشباب حتى لا نرى هذه الجرائم التي تبدأ من مشاجرة وتتحول لجريمة فيها الجاني والمجني عليه، ولهذا نتمنى من اهل الاختصاص ان يعملوا بصورة حقيقية على نشر ثقافة التسامح وتوعية المجتمع كله ان قمة الاخلاق تكمن في الحلم عند الغضب والتسامح وتحكيم العقل في حالة الغضب ونشر القانون وتطبيقه على الجميع بحيث يكون الكل مثل اسنان المشط، وهنا نترحم على كل فقيد راح لجوار ربه سبحانه وتعالى بسبب شجار او خلاف بين شابين او أكثر، والحين ما ظل عندي سوى الدعاء لله سبحانه وتعالى ان يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل سوء وشر ويجعل شبابنا واعياً وحليماً ويفهم ويعرف ويطبق التسامح في ما بينهم ويكونون على ثقة ان القانون لهم بالمرصاد في حال الخطأ ويعلمون أن «ما انحطت السلاطين الا للشياطين»، ولا يصح إلا الصحيح.

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? كل الشكر والتقدير والاحترام لمن واساني وعزاني بمصابي الجلل بفقدان والدي رحمه الله، وأقول لهم الله يحفظكم جميعاً وربي لا يريكم مكروهاً في عزيز.

