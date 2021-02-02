اليابان.. قصة نهضة

آراء

عندما نبحث في التاريخ عن النهضة البشرية والاقتصادية والتكنولوجية لنستلهم منها العبر ونستشرف بها ملامح الغد سوف نرى قصصا قد لا تصدق لولا الواقع، ويتبادر الى الذهن نهضة اليابان تلك النهضة الغريبة والعجيبة وكيف تطورت وتقدمت في جميع المجالات الحياتية السياسية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتكنولوجية... الخ، كما أن المجتمع الياباني شهد تغييرات ذات أهمية كبيرة من السلام على مستوى العالم.

لقد تعرضت اليابان في عام 1945 ان صح التعبير إلى دمار شامل وتحديدا في مدينتي هيروشيما وناغازاكي من قبِل الولايات المتحدة الأميركية لضمان استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية، وبالفعل استسلمت واستيقظ اليابانيون على واقع دمار هائل شمل 67 مدينة وخلف دمارا لحق بـ 51% من العاصمة طوكيو وحدها حسب التقديرات التي نشرت حول هذا الشأن.

وخرج اليابانيون من تحت رماد الحرب العالمية الثانية، ماذا وجدوا ؟!

وجدوا ملايين القتلى والجرحى والمفقودين، وجدوا خراباً هائلاً في كل المدن اليابانية تقريبا، اقتصاداً مدمـراً بالكامل، الفقر والجوع والمرض في كل مكان.

خرجوا من تحت الرماد، ليس ليلطموا الخدود، ولا ليقيموا سرادق العزاء على ضحاياهم، ولا ليبكوا دمار مدنهم، ولا ليرفعوا أصواتهم بالانتقام من أميركا، بل نهضوا من تحت الرماد ليعيدوا بناء الانسان وتنميته أولاً، وليعيدوا عمران مدنهم، وليبدؤا من جديد في وضع حجر الأساس لاقتصاد يقود العالم، وينافس أكبر اقتصاديات الكرة الأرضية.

بعد تلك الحرب نهضت اليابان وتطورت بشرياً واقتصادياً وتكنولوجياً ولم يتراجعوا عن بناء «يابان النهضة»، لتصل وتكون ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وهذا التقدم والتطور لم يأت عبثاً، بل جاء من خلال خطوات اصلاحية من أهمها :

? تجديد نهج وأساليب الادارة.

? اعتماد مبدأ رأس المال البشري، واستثماره وتأهيله.

? بناء مؤسسات تعليمية شاملة بدءا من التعليم ما قبل المرحلة الابتدائية الى المراحل العليا في هذا القطاع ويتجاوز ليصل الى مرحلة الاختراع والابداع.

? تشجيع اليابانيين على التعليم بكل السبل، حيث أدركت اليابان أنّ النظام التعليمي هو أساس عمارة الدولة وتطورها فأنشأت جيلاً كاملاً استطاع قيادة الدولة نحو الأمام في جميع القطاعات.

? بناء العقل الياباني وتشجيعه على تقديم ما هو أفضل دون النظر الى اعتبارات طبقية أو عنصرية أو دينية أو طائفية.

? اعتماد نظام الكفاءة في العمل بعيدا عن المحسوبية والواسطة التي تدمر العمل وتنتزع منه روح الابداع والتطور.

? اعادة بناء جميع المنشآت.

? اتاحة الفرصة أمام مختلف الشركات للتطوير من ذاتها على حد سواء.

? الغاء النظام الهرمي وتطبيق مبدأ المساواة بين جميع طبقات وأطياف الشعب بلا استثناء، فأصبحت العدالة والهوية مشتركة بين جميع سكان الأراضي اليابانية، حيث لا يزال النظام الهرمي هو أحد أهم أسباب عدم تقدم الشعوب واصلاحها وتطورها.

? التشجيع على استصلاح الأراضي الزراعية حيث تم انتاج وتوفير المحاصيل الزراعية الكافية بأصنافها المختلفة للشعب.

? استخدم الفائض المالي في أحسن صوره لتوفير رأس المال والذي يعمل على دعم البنية التحتية للبلاد.

? استيراد التقنيات الصناعية والاستفادة من الخبرات.

? تطبيق نظرية الجودة.

? تنوع المؤسسات الصناعية.

? عدم السماح مطلقا بأي نوع من الفساد المالي والاداري مهما كان نوعه أو حجمه أو القائم به، فالقانون يطبق على الجميع بدءا من طبقة التجار والمتنفذين الى أصغر موظف.

? محاسبة الشركات دون أي اعتبارات أخرى عن أي تقصير في الأعمال الموكلة اليهم في بناء البنية التحتية والاعمار.

وغير ذلك العديد من الخطوات والعوامل التي لا تقل أهمية عما ذكر ولكن مراعاة لعدم الاطالة على القارئ الكريم اختصرتها بذلك.

الخلاصة

لن تتقدم أي دولة دون تطوير التعليم والغاء المحسوبية والنظام الهرمي، وهنا قول ينقل عن الكاتب جورج برنارد شو: «التقدم مستحيل بدون تغيير، واولئك الذين لا يستطيعون تغيير عقولهم لا يستطيعون تغيير أي شيء».

