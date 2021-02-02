«المجلس الوطني للثقافة».. جسر الكويت التواصلي

آراء

تحظى الحركة الثقافية والأدبية والفنية في دولة الكويت الغالية باهتمام واسع من القيادة العليا بالبلاد، اذ ان الثقافة هي الذاكرة الجمعية لأي مجتمع، هي أساس هويته وانتمائه وتميزه، مثلما هي قاطرة نحو التنمية المستدامة للمجتمع في شتى المجالات الفكرية والاقتصادية والاجتماعية. تنبع أهميتها من الجدارة التي أثبتتها في حفظ الذاكرة والتاريخ، وهنا نقف عند دور المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في اعلاء قيمة الثقافة والفنون والآداب، حيث لعب دورا مهما وحيويا طوال السنوات الماضية في تنظيم العديد من المهرجانات والمعارض والفعاليات الثقافية والفنية منها معرض الكويت الدولي للكتاب ومهرجان القرين الثقافي والمهرجان المسرحي وغيرها... وكذلك عقد الندوات والملتقيات العربية والعالمية داخل وخارج دولة الكويت بهدف تقريب الثقافات والاستفادة من الخبرات، وهذا التبادل المتواصل يعزز من مكانة وأهمية المستوى الثقافي والفني والأدبي لدولة الكويت الحبيبة، لذا كم اشتقنا لعودة تلك المهرجانات والفعاليات والمعارض والملتقيات التي تجمعنا مع كوكبة ونخبة من المتخصصين وكل من يعمل في هذا الحقل المهم، وهذا الاشتياق ينبع من وجداننا واحساسنا بقيمة الثقافة والأدب وأنها مسؤولية تنموية مجتمعية، ان الجهود الكبيرة والطيبة الذي تبذل من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومن الأمين العام الأستاذ كامل العبدالجليل وكذلك الأمناء المساعدون هو مبعث فخر واعتزاز وتقدير عند الكثير من الأدباء والمثقفين والفنانين والمهتمين، وأود التأكيد أن هذا التنوع الثقافي الجميل ليس موجها لفئة بل لكل الفئات العمرية والمستويات الثقافية، ولذلك أرى أن الجمهور الكويتي بالفعل متعطش لعودة جميع الأنشطة والفعاليات سواء من خلال الحضور أو المشاركة.

ولذلك شكل هذا الغياب تساؤلا افتراضيا مفاده: لو لم تكن الثقافة موجودة بيننا فكيف سيصبح حالنا؟ ان الثقافة هي تعبير عن الحياة الاجتماعية الكلية للانسان، بما تنطوي عليه من قدرات ومهارات وعادات وتقاليد تكتسب في الجماعة البشرية ذاتها، ولما كان الأدب وسيلته في تحقيق أهدافه هو اللغة، فهو يساعد على المحافظة عليها، وعلى ما تحمله من تراث وفكر باعتبار اللغة حاملة تراث الأمة ومنجزاتها الفكرية والأدبية والعلمية.

إنّ الحديث عن العلاقة بين الثقافة والتنمية هو أيضاً حديث عن المستقبل، وتحديداً مستقبل الخطط التنموية ودور الأجيال الشابة في تحقيقها. فالثقافة تلعب دوراً حيوياً في التنمية المجتمعية عن طريق بناء المواطن الصالح الواعي. ويمكن القول ان للثقافة في التنمية الشاملة دوراً مميزاً وموازياً للبُعدين الاجتماعي والاقتصادي. وقد تم تشبيه التنمية بمثلث متساوي الأضلاع يعبّر كل ضلع منه عن الأبعاد الثلاثة (الاقتصادية والاجتماعيّة والثقافية) وفي هذا العصر نحن أحوج الى الاهتمام بالثقافة والفنون والآداب، لنتخلص من هموم التكنولوجيا، وهجمة الصناعة الاعلامية والثقافية الموجودة في فضاء السوشيال ميديا، فاذا كان التقدم العلمي قادراً على تزويدنا بالوسائل الترفيهية، فهو ليس بقادر على منحنا ثقافة الجمال التي تجعلنا نحس بانسانيتنا، انه يتركنا مجرد مستهلكين لبضائع مستوردة.. بالأدب نستطيع أن نحقق تلك الثقافة، وفي هذا يحضر قول الأديب اليوناني نيكولاي كازنتكيس: «الأدب يحول دون تفسح العالم».

ختاما..

للثقافة وللأدب تأثير في حياة الناس فهو باعث للمتعة والمنفعة، ومهذب للوجدان والعواطف، ومحفز لاتخاذ المواقف، كما أنه يوسع خبراتنا، ويساعدنا على فهم الحياة والطبيعة والمجتمع فضلًا عن أنفسنا. ولهذا نرى ضرورة أن يتوجه الناس وبخاصة الطلبة نحو الكتابة في فنون الأدب المختلفة من شعر وقصة ومسرحية وخاطرة ومقالة، وأن يقرأوا الكتب الأدبية، فمثل هذه الاهتمامات تجنبهم الوقوع في العنف، والاتصاف بالخشونة والقسوة، وتمكين الشباب بالنهوض نحو عالم الابداع والعلم والمعرفة والاطلاع فما وظيفة الأدب بما ينطوي عليه من قيم ذهنية وجمالية، إلا ترقيق الوجدان، وهندسة العواطف، ودفع الانسان ليسير في طريق السمو العقلي والوجداني بعيدا عن التعصب والغضب وليكون شريكا ناجحا في عملية البناء والتنمية في المجتمع.

لذا آن الاوان لكي يتحول المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الى وزارة للثقافة، هذه الثقافة التي أصبحت تدخل في كل جوانب الحياة، كما أنها تشكل العديد من المحاور في رؤية 2035.

