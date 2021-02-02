مناهج الكويت قديماً وحديثاً

آراء

فيما يقص اليوم أطفال الرياض والأول الابتدائي شريط العام الدراسي الجديد، شهدت المرحلة الثانوية هذا العام قفزة نوعية بتعميم الفصول الذكية التي تعتبر الفصل الأخير من فصول تطور التعليم في الكويت الذي بدأ في الكتاتيب على يد الملا والمطوعة، حتى وصل الى الفصل الذكي.

ويعد التعليم في الكويت من أهم المجالات التي ترعاها الدولة، فقد نص الدستور الكويتي في المادة 40 منه على أن التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب والتعليم الزامي مجاني لذا حظي بدعم حكومي كبير واستحوذ هذا القطاع على 11 في المئة من اجمالي الانفاق في عام 2013.

ويرجع تاريخ التعليم في الكويت قديما الى المساجد ومن ثم الكتاتيب حيث كانت الدراسة مقتصرة على تعليم القرآن الكريم واللغة العربية الفصحي ومبادئ الحساب، وكان الأولاد يتلقون تعليمهم عند الملا بينما تدرس البنات عند المطوعة مقابل مبلغ مالي صغير يسمى الخميسية.

ويعتبر الشيخ محمد بن فيروز المتوفى سنة 1723 أول معلم في الكويت وكان يتولى القضاء في حين كان عبدالجليل الطبطبائي من اوائل المدرسين الكويتيين توفي سنة 1854 ولم ينتشر ظهور الكتاتيب الا في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر ابان عهد الشيخ عبدالله بن صباح الصباح.

وعلى صعيد انشاء المدارس النظامية كانت المدرسة المباركية هي الأولى، وأنشئت عام 1911 معتمدة ماديا على مساهمات وتبرعات المواطنين ورسوم تسجيل الطلبة واستمر التدريس فيها حتى عام 1985 وتلتها المدرسة الارسالية الاميركية عام 1917، وهي اول مدرسة تعلم اللغة الانكليزية، ومن ثم مدرسة الاحمدية التي انشئت عام 1921 وكانت امتداداً للانجازات التي تمت في المدرسة المباركية.

وعقب تلك الفترة شهد التعليم تطورا ملحوظا وانتشرت المدارس في جميع مناطق الكويت ونظرا لازديادها كانت هناك حاجة كبيرة لتنظيم التعليم.

ولم يقتصر التعليم على الذكور فقط بل شمل الاناث ايضا وقد كانت مدرسة الوسطى عام 1937 أول مدرسة نظامية للاناث وتبعتها المدرسة القبلية ومن ثم مدرسة المرقاب، واهتمت وزارة التربية بذوي الاحتياجات الخاصة فتم تأسيس أول مدرسة عام 1955 وحملت اسم النور ثم افتتح معهد الأمل للصم والبكم عام 1959 وأصدرت الوزارة القانون رقم 11 لعام 1965 والذي يلزم ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعليم.

ومع التطور العمراني والنمو السكاني في الكويت بدأت اعداد المدارس والطلبة تتزايد، وكشفت احصائيات لوزارة التربية أن هناك زيادة كبيرة في أعداد الطلبة من نحو 600 طالب عام 1936 الى 480574 طالبا عام 2002، ورافق هذه الزيادة توسع في اعداد المدارس لتصل الى 1095 مدرسة لجميع المراحل في عام 2002 وارتفاع عدد المنتسبين الى الهيئة التدريسية من 26 مدرسا عام 1936 الى 42703 مدرسين في عام 2002.

وشهد عاما 1990 و1991 أي فترة الغزو العراقي للكويت نهب جميع ممتلكات وزارة التربية وتخريب المدارس وخلفت أحداث الغزو كوارث كبيرة على صعيد التعليم في الكويت.

مقرر مناهج علوم

الدكتور: عبد الله الهاشم

كلية التربية - جامعة الكويت

الطالبة: شوق سالم جاسم العازمى