مليار دينار بلا إنفاق في حزمة مشاريع التنمية!

مال وأعمال

أكثر من مليار دينار بلا إنفاق في خطة التنمية للعام الحالي 2020/2021، فوفق أحدث البيانات الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، لم تنفق الكويت سوى 32% من الإنفاق المقدر في خطة التنمية، تاركة 68% دون إنفاق ولم يتبق من العام المالي سوى 60 يوماً فقط. وأشارت المصادر أن الخروج من أزمة الركود التي طالت العديد من القطاعات الاقتصادية لا يمكن الخروج منها إلا بالانفاق الحكومي لتحفيز القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة، مبدية استغرابها من الانجاز الصفري للمشاريع التنموية حتى الآن. وأفادت أن الأرقام تشير إلى أن ما تم انفاقه فعلياً حتى الآن بلغ 570.7 مليون دينار، ليظل 1.13 مليار دينار دون إنفاق حتى الآن، مستدركة أن هناك 108 مشروعات تشكل 85% من إجمالي المشاريع المدرجة في خطة التنمية في مرحلة التحضير والتنفيذ وهناك 9 مشاريع لم تبدأ حتى الآن وفقاً للأرقام الواردة، في حين توجد 9 مشاريع في مرحلة التسليم تشكل 7% من الاجمالي البالغ 126 مشروعاً. ووفق البيانات، تعد 2020/2021 الأدنى إنفاقاً على مشاريع التنمية منذ 10 سنوات، حيث سجلت خطة التنمية في 2015/2016 القيمة الأعلى من حيث الإنفاق متجاوزة حاجز 4 مليارات دينار وذلك خلال الفترة الممتدة من 2010/2011 إلى 2020/2021. ولفتت المصادر أن الحكومة بحاجة لهيكلة واسعة للمشروعات المدرجة في الخطة، والابتعاد عن المشاريع الورقية التي لا تسمن ولا تغني من جوع للأداء الاقتصادي وترحل من خطة لأخرى دون جدوى. وأوضحت أن المشاريع التنموية المدرجة في خطة التنمية تعد ركيزة رئيسة للتطور الاقتصادي والاجتماعي وهي محرك رئيسي للكثير من قطاعات الأعمال وتخلق مئات الفرص الوظيفية أمام العمالة الوطنية عبر الشركات المنفذة للمشاريع التنموية على المدى البعيد.

وقالت : يجب وضع المشاريع في الخطط التنموية وفق رؤية واضحة تراعي كلفة المشروع وإمكانية تنفيذه والتزام واضح من قبل القائمين على المشروع على تنفيذه في توقيتات زمنية محددة، مستدركة بالقول إن تفعيل العقوبات على المتأخرين في تنفيذ تلك المشاريع مهم جداً، مع حرمان المتقاعسين عن الدخول في مناقصات حكومية لفترة زمنية طويلة.

