loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ملياردير أميركي أغلق حسابه على «تويتر» بعد خسائر فادحة


قام ستيف كوهين، الملياردير صاحب صندوق التحوط ومالك فريق البيسبول «نيويورك ميتس»، بإلغاء تنشيط حسابه على تويتر، قائلاً إن عائلته تلقت تهديدات وسط هياج شراء رواد شبكة التواصل Reddit لأسهم «غيم ستوب».
وكتب كوهين في بيان صحافي: «لقد استمتعت حقاً بالتبادل مع معجبي ميتس على تويتر والذي تم تجاوزه للأسف هذا الأسبوع من خلال معلومات خاطئة لا علاقة لها بـ «ميتس» والتي أدت إلى تلقي عائلتنا تهديدات شخصية، لذلك سوف آخذ قسطاً من الراحة الآن. لدينا طرق أخرى للاستماع إلى اقتراحاتكم والبقاء ملتزمين بفعل ذلك». وخضع كوهين وصندوقه التحوطي Point72 Capital الذي تبلغ قيمته 17.2 مليار دولار للتمحيص بسبب مشاركتهما مع صندوق تحوط ملفين لكابيتال مانجمنت، والذي راهن على تراجع أسهم غيم ستوب.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة