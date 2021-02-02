ملياردير أميركي أغلق حسابه على «تويتر» بعد خسائر فادحة

مال وأعمال

قام ستيف كوهين، الملياردير صاحب صندوق التحوط ومالك فريق البيسبول «نيويورك ميتس»، بإلغاء تنشيط حسابه على تويتر، قائلاً إن عائلته تلقت تهديدات وسط هياج شراء رواد شبكة التواصل Reddit لأسهم «غيم ستوب».

وكتب كوهين في بيان صحافي: «لقد استمتعت حقاً بالتبادل مع معجبي ميتس على تويتر والذي تم تجاوزه للأسف هذا الأسبوع من خلال معلومات خاطئة لا علاقة لها بـ «ميتس» والتي أدت إلى تلقي عائلتنا تهديدات شخصية، لذلك سوف آخذ قسطاً من الراحة الآن. لدينا طرق أخرى للاستماع إلى اقتراحاتكم والبقاء ملتزمين بفعل ذلك». وخضع كوهين وصندوقه التحوطي Point72 Capital الذي تبلغ قيمته 17.2 مليار دولار للتمحيص بسبب مشاركتهما مع صندوق تحوط ملفين لكابيتال مانجمنت، والذي راهن على تراجع أسهم غيم ستوب.

