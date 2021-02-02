37.2 مليون دينار استثمارات الأجانب في البورصة خلال يناير

مال وأعمال

اكتست بورصة الكويت باللون الأحمر في أولى تعاملات شهر فبراير مع تصاعد عمليات التدوير وجني الارباح على الاسهم التي شهدت ارتفاعا خلال الفترة الوجيزة الماضية حيث شهدت الاسهم الصغيرة وخاصة سهم اعادة عمليات بيع امس بعد ان كان في مقدمة الاسهم المطلوبة مع نهاية جلسة الاول من الامس ليفقد السهم ما يقارب من 22.94%، من قيمته

حيث هبط مؤشرها العام 0.36%، وانخفض السوق الأول 0.23%، وتراجع المؤشران «رئيسي 50» والرئيسي بنسبة 0.29% و0.74% على الترتيب وبلغت أحجام التداول في أولى جلسات الشهر نحو 397.09 مليون سهم جاءت من خلال تنفيذ 13543 صفقة حققت سيولة بقيمة 47.39 مليون دينار تقريباً. وقد أظهرت الإحصائية الشهرية لحجم التداول في البورصة طبقاً للجنسية، ارتفاع في استثمارات الأجانب وانخفاض في استثمارات الكويتيين خلال شهر يناير، حيث ارتفعت استثمارات الأجانب خلال شهر يناير بقيمة بلغت 37.2 مليون دينار، في المقابل تراجعت استثمارات الكويتيين فى البورصة بنحو 20.8 مليون دينار، كما هبطت استثمارات الخليجيين بقيمة 16.4 مليون دينار.

وأشارت احصائية حجم التداول (كويتي) في بورصة الكويت طبقا لجنسية وفئة المتداول لشهر يناير، إلى وجود تخارج من قبل المؤسسات والشركات بقيمة 7.2 ملايين دينار، وانخفضت استثمارات محافظ العملاء الكويتيين بنحو 5.9 ملايين دينار، وارتفعت استثمارات الصناديق الاستثمارية الكويتية بقيمة إجمالية تصل إلى 7.88 ملايين دينار، وهبطت استثمارات الأفراد (الكويتيين) بقيمة 15.56 مليون دينار.

وحول تداولات الافراد الكويتيين، أظهرت الإحصائية أن عدد الاسهم التى تم شراؤها نحو 2.985 مليار سهم بقيمة 328.7 مليون دينار بمعدل 38.8 في المئة فيما بلغت عدد الأسهم المباعة 2.978 مليار سهم بقيمة 344 مليون دينار بمعدل 40.6 في المئة.

وبلغ حجم شراء المؤسسات والشركات الكويتية 845.75 مليون سهم بقيمة 118.93 مليون دينار بما يعادل 14.05 في المئة، فيما بلغ حجم المبيعات 920.4 مليون سهم بقيمة 126.14 مليون دينار بنسبه 14.9 في المئة، أما الصناديق الاستثمارية الكويتية فقد قامت بشراء 134.3 مليون سهم بقيمة 38.5 مليون دينار بما يعادل 4.5 في المئة فيما بلغت عمليات البيع 120.44 مليون سهم بما يعادل 30.65 مليون دينار بنسبة 3.6 في المئة.

وحول تداولات محافظ العملاء الكويتية فقد قامت بشراء 1.53 مليار سهم بقيمة 194.2 مليون دينار بما يعادل 22.9 في المئة فيما بلغت عمليات البيع 1.45 مليار سهم بقيمة بلغت 200.19 مليون دينار بنسبة 23.6 في المئة.

وفيما يخص تداولات الجنسيات الاخرى «الاجنبية» فقد شهدت ارتفاعاً بنحو 37.2 مليون دينار وذلك بسبب قيام الشركات والمؤسسات الأجنبية بزيادة استثمار بنحو 40.82 مليون دينار، في المقابل انخفض صافي استثمار الافراد الأجانب بنحو 3.2 ملايين دينار، كما بلغت تخارجات صناديق الاستثمار الأجنبية نحو 336.2 ألف دينار.

