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مال وأعمال

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عمومية «منشآت» أطفأت جزءاً من الخسائر


وافقت عمومية شركة منشآت للمشاريع العقارية في اجتماعها ، على توصية مجلس الإدارة بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة والبالغة 26.7 مليون دينار، كما في المركز المالي (غير المُدقق) في 30 سبتمبر 2020. وقالت «منشآت» في بيان للبورصة إن العمومية أقرت الموافقة على إطفاء الخسائر باستخدام كامل رصيد علاوة الإصدار البالغ 12.4 مليون دينار؛ لتصبح بذلك الخسائر المتراكمة بعد الإطفاء نحو 14.3 مليون دينار، وهي تمثل ما نسبته 44.4% من رأسمال الشركة. وأوضحت الشركة أن تأثير عملية الإطفاء على حقوق الملكية بقائمة المركز المالي تتمثل في انخفاض علاوة الإصدار بمبلغ 12.4 مليون دينار؛ لتصبح بعد الانخفاض «صفراً»


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