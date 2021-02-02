«اتحاد الصناعات» وقَّع وثيقة مع «الشباب»

مال وأعمال

أعلن اتحاد الصناعات الكويتية عن توقيع وثيقة تعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب، تهدف الى تدريب شريحة الشباب وتأهيلهم لمواجهة سوق العمل في القطاع الصناعي عن طريق تنفيذ عدد من البرامج التأسيسية لتنمية المهارات الشخصية والفنية المطلوبة في سوق العمل.

ووقع الوثيقة عن وزارة الشباب وكيل الوزارة - مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب د. مشعل الربيع، فيما وقعها عن اتحاد الصناعات مديرها العام هدى البقشي.

وحول هذه الوثيقة أكد وكيل الوزارة - مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب د. مشعل الربيع، أن القطاع الصناعي وبما يملكه من قدرة على استقطاب شريحة كبيرة من مخرجات التعليم يعتبر من القطاعات الفاعلة في الكويت والتي يجب الاستثمار فيها بالشكل الامثل والذي يمكن الشباب الجاد من حديثي التخرج لاستحقاق فرص التدريب العملي والفرص الوظيفية المتاحة.

وأضاف ان مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب حرص على تفعيل السياسة الوطنية للوزارة عن طريق اطلاق العديد من المشاريع التنموية بالتنسيق مع عدة جهات ومؤسسات فاعلة في القطاعين الخاص والحكومي مثل اطلاق مشروع صناع العمل الأخير لتأهيل وتوظيف الشباب حديثي التخرج في قطاع ادارة المرافق.

واستطرد قائلا إن التعاون مع اتحاد الصناعات الكويتية يأتي للاستفادة من خبراتهم في القطاع الصناعي، والتوسع في استغلال الفرص المتاحة باستقطاب الشباب حديثي التخرج وتمكينهم في المصانع المحلية من خلال تنفيذ باقة من البرامج التدريبية الفنية والادارية التي تضمن اكسابهم الخبرات المطلوبة لسوق العمل.

من جانبها أكدت مدير عام اتحاد الصناعات هدى البقشي، ان لاتحاد الصناعات باعاً طويلاً في تدريب وتأهيل الشباب الكويتي حديثي التخرج واعدادهم لسوق العمل، حيث سبق للاتحاد ان نفذ مشروع صناع المستقبل بنسخه الثمانية والذي أسفر عن تدريب وتعيين عدد كبير من الشباب حديثي التخرج في عدد من المصانع المحلية.

ومضت البقشي تقول إن التعاون مع وزارة الشباب جاء ليترجم ثقة القطاع الحكومي بامكانات الاتحاد الذي يرتبط بعلاقة وثيقة مع بعض المصانع المحلية، وهي العلاقة التي تتيح للاتحاد القدرة على تقييم الوضع العام واستقطاب فرص التقييم وبيئة العمل المناسبة لمخرجات التعليم.

وأضافت ان دور الاتحاد لا يتوقف عند هذا الحد، وانما يمتد ليشمل التوجيه والمتابعة والتقييم لكل مشارك في المشروع التدريبي، مما يساهم في الوقوف على مستوى مخرجات التدريب وتحديد نقاط القوة والضعف، وصقل المهارات والقدرات الفنية والادارية في القطاع الصناعي للمتقدمين حديثي التخرج، الى جانب تدريبهم على كيفية التعامل في المؤسسات والشركات الصناعية.

وتابعت البقشي تقول إن المشروع يستهدف تدريب وتأهيل 50 متدربا كويتي الجنسية، مؤكدة أنه سيتم الاعلان عن بدء مرحلة التسجيل في نهاية الاسبوع الحالي، علماً بأن المشروع سيمتد على مدى ثلاثة أشهر.

وفي ختام تصريحها أعربت البقشي عن سعادتها في الاستمرار في نفس النهج الساعي الى تدريب الشباب الكويتي وتمكينهم للعمل في القطاع الصناعي، داعية الشباب الكويتي من خريجي التخصصات الفنية لاستغلال مثل هذه المبادرات والاستثمار في بناء مستقبلهن المهني ولا سيما في مثل هذه الظروف الراهنة التي تعيشها دول العالم بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا.

