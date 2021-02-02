حملة «مُلم» تنطلق لمدة شهر

مال وأعمال

تواصل الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حملتها التوعوية المشتركة، التثقيفية والشاملة تحت عنوان «احمِ استثماراتك بمعرفة حقوقك والتزاماتك». وتهدف الحملة التي تنطلق فعالياتها مطلع فبراير وتمتد الى 31 مارس 2021، الى رفع مستوى الوعي لدى المستثمرين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونشر التوعية بأساسيات الاستثمار في أسواق المال وطرق الاحتيال والمخاطر، والتأكيد على ضرورة انتهاج استراتيجيات تساعد في تقليل تلك المخاطر، والتعريف بالأنظمة والتشريعات التي تحكم التعاملات في الأسواق المالية، بما يعمل على زيادة معايير الكفاءة والسلامة فيها.

وتأتي الحملة في اطار برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي «مُلِم»، وهو برنامج مشترك بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي بدأ تنفيذه في مطلع شهر نوفمبر 2020، ويستهدف المتعاملين في الأسواق المالية والمهتمين بها من مختلف القطاعات.

وبموجب هذا البرنامج، ترعى الجهات المنظمة للسوق المالية في كل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مدة معينة من البرنامج، من خلال نشر رسائل توعوية متنوعة تتضمن البيانات الصحافية والرسائل التي تنشر على المواقع الالكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي للجهات المشاركة، بالاضافة الى وسائل الاعلام المختلفة.

وقد بدأت الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنفيذ أولى حملاتها خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020 تحت عنوان «أساسيات الاستثمار»، ثم حملة «فكر قبل أن تستثمر»، والتي تم تنفيذها خلال شهر يناير 2021م.

وتولي الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية كبيرة للتوعية في الأسواق المالية لتنمية مستوى المهارة والمعرفة لدى المستثمرين وحمايتهم وتمكينهم من اتخاذ القرار الاستثماري السليم في التوقيت المناسب، بغرض تشجيع الاستثمار وتنميته في سوق مالية آمنة وجاذبة للاستثمار بما يدعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني.

