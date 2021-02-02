بريق الفضة يفوق الذهب.. والطلب في أعلى مستوياته

مال وأعمال

شهد السوق الكويتي تصاعد الطلب الشديد بفعل حرب صناديق التحوط مع صغار المستثمرين وصعدت الفضة 20 ديناراً ليصل سعر كيلو الفضة الخام 283 ديناراً وتتطلع النفوس قبل الاعين على افتتاح الاسواق حيث يتوقع الاغلبية قرب صعود يفوق التوقعات.

وتزايد الطلب على الفضة من بداية شهر مارس الماضي وخصوصا فترة كوفيد 19 واصبح من الطبيعي ان يتزايد المستثمرون فى المعدن الابيض خصوصا المهتمين بالبورصات العالمية وصدقت توقعات المحللين وارتفع الكيلو بالسوق المحلي من 160 ديناراً ليتجاوز 300 دينار في مارس الماضي ورغم تصحيح وتراجع الفضة فى الربع الاخير من 2020 إلا ان الطلب استمر لهواة النفس الطويل وكان راهنهم الدعم لصعود اونصة الفضة نحو 50 دولاراً هو ارتفاع الطلب الصناعي والاستثمار بجانب الطلب من اسواق المعادن الثمينة.

واشار تقرير شركة سبائك إلى ان الاسواق تابعت الاسبوع الماضي معركة حامية الوطيس بين مديري صناديق التحوط الذين راهنوا على بيع سهم شركة الألعاب Gamestop في مقابل جموع المتداولين الأفراد الذين قلبوا الطاولة على مديري صناديق التحوط في موجات شراء منظمة لمجموع كبير من المتداولين الأفراد الذين في السابق كانوا وقودا في الأسواق لصالح مراكز كبار المضاربين ومديري الصناديق، بدأت القصة مع تصاعد موجة انتشار كورونا فقدت شركة Gamestop العملاء نتيجة لعمليات الاغلاق الواسعة وتعرضت لشركة لانخفاض ايراداتها واستغل كبار المضاربين مديرو الصناديق هذا الوضع وقاموا ببيع سهم الشركة في البورصة، وجاء دور صغار المتداولين الذين رفعوا سعر السهم من 30 دولاراً الى فوق 330 دولاراً في أقل من اسبوع دافعهم في هذا التنسيق المشترك هو هزيمة الذين يحتكرون ويسيطرون على الأسوق من مديري صناديق التحوط وكبار المضاربين الذين تكبدوا خسائر فادحة خلال الاسبوع الماضي وكانوا حديث الاعلام.

واوضح الرئيس التنفيذي لشركة سبائك رجب حامد ان هناك كثيراً من الشبهات تحوم حول احتكار وسيطرة بعض البنوك ومديري الصناديق الاستثمارية ومديري صناديق التحوط على تحركات المعادن الثمينة وحصرها في نطاقات ضيقة ودفعها للهبووط بالمضاربة عليها ومن هذه المعادن الفضة، هذه الرؤية دفعت بعض صغار المتداولين لاطلاق حملة على موقع التدوين الأشهر Reddit وسم يدعون فيه لموجة شراء للفضة وأطلقوا عليه silver price squeeze في مناشدة جماعية لشراء الفضة وتكبيد كبار المضاربين الذين باعوا الفضة ويراهنون على الهبوط هذا يفسر لنا الارتفاع الكبير في أسعار الفضة يوم الجمعة ولكن السؤال هو هل سيستطيعون التأثير على الأسعار لفترة طويلة؟ الاجابة صعب حدوث نفس الشيء في المعادن التي تتحرك فيها بنوك استثمارية كبيرة على الرغم من أن أسعار الفضة دون الأسعار العادلة ولكن تكرار ما حدث في سهم Gamestop على الفضة لن يكون بالأمر اليسير، ولكنهم سوف يحدثون بعض الزخم في الأسواق.. الاسبوع القادم مهم لتفاعل سوق المعادن الثمينة مع موجة شراء الفضة، يوم الخميس ارتفع سعر الفضة من مستوى 25 دولاراً إلى 27.80 دولاراً خلال أقل من 24 ساعة هذا ما يفسر أن موجة الشراء ربما لا تزال قوية.

الفضة معدن ثمين وصناعي في نفس الوقت، ما يجعل الطلب عليه أكثر تنوعا من عدة قطاعات، هنالك طلب بغرض الزينة والمجوهرات وهنالك طلب صناعي ويدخل معدن الفضة في كثير من الصناعات ومؤخرا الطلب على السيارات الكهربائية عززت من الطلب عليها، في مقابل كل ذلك هنالك طلب استثماري على هذا المعدن ما يجعله أحد الأدوات المالية في المحافظ الاستثمارية وكذلك أداة تحوط وملاذاً آمناً، هذه التركيبة المتنوعة من الطلب مقارنة مع أسعار الفضة تجعل الأسعار الحالية للفضة أقل من السعر العادل للمعدن الأبيض وهذا ما يجعل الارتفاعات السعرية في البورصات للفضة مدعومة بأساسيات قوية.

