«المحاسبين» بحثت مع المدلج الأسواق غير المنظمة

مال وأعمال

قدم ممثلو وفد جمعية المحاسبين والمراجعين خلال لقائهم بوزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج عدداً من المقترحات التي تركز على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة وزيادة دورها في حل الكثير من القضايا الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أشار رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين فيصل الطبيخ أن الوزير المدلج أكد خلال اللقاء دعمه لدور منظمات المجتمع المدني بشكل عام وجمعية المحاسبين بشكل خاص نظراً للارتباط والتعاون الوثيق بين الجمعية ووزارة التجارة في تطوير وتحسين جودة البيانات المالية وكذلك تقوية دور المحاسب في قطاعات الأعمال المختلفة.

وتطرق الطبيخ لأهم الموضوعات التي تناولها ممثلو وفد الجمعية خلال اللقاء والتي تضمنت: برنامج التعليم المستمر لمراقبي الحسابات، قيام جمعية المحاسبين والمراجعين بتدريب وتأهيل موظفي وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة للوزارة في مجال المحاسبة، أهمية اللجنة الاستشارية لهيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية بالاسهام في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، تأسيس وحدة المحاسبين القانونيين والتي ستتبع وزارة التجارة والصناعة وأهمية تأسيس الوحدة في هذا التوقيت، الاستعجال بعقد اختبارات القيد لمزاولة مهنة مراقبة الحسابات، معالجة الثغرات القانونية في تنظيم الأسواق غير المنظمة، معالجة متطلبات العضو المستقل في الشركات، بالاضافة الى معالجة أدوات التمويل الجماعي.

وبين الطبيخ أن وزير التجارة أبدى تفهماً كبيراً لما تم طرحه من قبل الأعضاء وخاصة تأسيس وحدة للمحاسبين القانونيين وتنظيم الأسواق غير المنظمة وكذلك معالجة الثغرات القانونية التي تعاني منها بعض الظواهر الاقتصادية الأخرى مثل: دور العضو المستقل في الشركات وكذلك أدوات التمويل الجماعي.

