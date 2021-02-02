الغنام لـ«النهار»: الحكومة مُطالبة بحلول مُنصفة للقطاع الخاص لتخفيف الخسائر

مال وأعمال



شدد رجل الأعمال ورئيس مجلس ادارة مجموعة شركات الغنام عبد العزيز أحمد الغنام على ضرورة المضي في تحفيز القطاع الخاص الذي تضرر بشدة من تداعيات أزمة كورونا.

وأوضح الغنام في لقاء شامل أجرته النهار بأنه على الحكومة والبنوك سرعة ايجاد حلول منصفة للقطاع الخاص لتخفيف جزء من الخسائر الكبيرة التي طالت شريحة واسعة منهم. قائلا: ازمة كورونا ضربت الاقتصاد بكل دول العالم دون استثناء مما تسبب في خسائر كبيرة.

وأشار الى أن عرقلة قانون الدين العام سيكون له أثر سلبي على السوق والبنوك، فالقانون اصبح شراً لابد منه، شرط ان يكون تحت ضوابط واشراف اختصاصيين مشهود لهم بالكفاءة ومعالجة اي هدر او فساد وايجاد خطة اصلاح. وقال ان فيروس كورونا ألحق خسائر فادحة بجميع القطاعات الاقتصادية والصناعية والفندقية والسياحية، اضافة الى انخفاض مؤشرات الاســهم العالمية وهو ما أدى الى تضـرر شريحة كبيرة بالعالم ســواء الاقتصاديين أو الصناعيين، مطالبا بسرعة ايجاد حلول تعالج قدر الامكان بعض الضرر حتى لا يتسـع حجم الضــرر وبعدها سيكون من الصعب المعالجة.

وأوضح أن القطاع الخاص قام، ولا يزال، بدور كبير وفعال وله بصمات عمرانية واقتصادية وصناعية، والمطلوب من الحكومة قرارات أكثر مرونة حتى لا ينصدم القطاع الخاص بقرارات غير مدروسة تمنعه من تنفيذ ما يصبو اليه من مشاريع وخاصة المشاريع العملاقة التي بالنهاية تصب في مصلحة وازدهار وتطور البلد.

وأشاد الغنام بالجهود الحكومية والمجتمع المدني والمتطوعين من أبناء الكويت في مواجهة ومكافحة الوباء، مشيرا الى أنه وبفضل التعاون والتنسيق بين القطاع الامني والصحي والجمعيات الخيرية والنفع العام ووعي الشعب الكويتي وتضامنه وانخراطه في مجال العمل التطوعي تم التخفيف من وطأة وحجم الأزمة ومواجهتها. وأوضح أن رؤية كويت جديدة 2035 ستكون خطوة كبيرة في اتجاه وضع الكويت على طريق العالمية في المستقبل القريب، وتعزيز مكانة الكويت على المستويين الاقليمي والعالمي، مشيرا الى أن الكويت اقرت خطة 2030 قبل 12 سنة وأن أمير البلاد وولي عهده واصحاب القرار حريصون على انجاز هذه الخطة وان شاء الله، من المتوقع أن تكون الكويت من أولى الدول في المؤشرات الاقتصادية العالمية.

وفيما يلي تفاصيل اللقاء..

? بداية ما رؤيتكم تجاه تأثر الاقتصاد بتداعيات أزمة كورونا؟

? هناك شــــريحة كبيرة تضــررت من انخفاض الدخل وبعض القطاعات تأثرت كثيرا بانقطاع ايراداتها ومدخولها والنسبة الاكبر المتضررة هم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لم تتمكن من الصمود في وجه الاقفال الذي حصل، علما ان نسبة كبيرة من الكويتيين يملكون مثل هذه المشاريع ما اثر سلبا على الحياة المعيشية والاجتماعية، مثلنا مثل جميع الدول بالعالم. وأشير هنا الى أن أزمة كورونا طالت جميع القطاعات الاقتصادية والصناعية والفندقية والسياحية وألحقت بها خسائر فادحــة، ناهيك عن انخفاض مؤشرات الاســهم العالمية والتي أدت الى تضـرر شريحة كبيرة بالعالم ســواء الاقتصاديين أو الصناعيين، فالمطلــوب من المعنيين وبمساعدة المختصين ســرعة ايجاد حلول تعالج قدر الامكان بعض الضرر حتى لا يتسـع حجم الضــرر وبعدها سيكون من الصعب المعالجة.

? كيف تقيمون آليات مواجهة الحكومة والقطاع الخاص للأزمة؟

? وجدت الحكومة نفسها امام تحد كبير ومفاجىء في مواجهة ازمة كورونا، وباء غامض مجهول، وبفضل التعاون والتنسيق بين القطاعين الامني والصحي والجمعيات الخيرية والنفع العام ووعي الشعب الكويتي وتضامنه وانخراطه في مجال العمل التطوعي تم التخفيف من وطأة وحجم الازمة نوعا مــا، ونتمنى من الحكومة وقطاع البنوك النظر في ايجاد حلول منصفة للقطاع الخاص لتخفيف جزء من الخسائر الكبيرة التي طالت شريحة واسعة منهم وما زال صداها للآن.

الخروج من الأزمة

? ما الآليات الكفيلة من وجهة نظركم للخروج من الأزمة؟

? قبل كل شيء مطلوب من المختصين ايجاد افضل الطرق لحماية الارواح فالنفس البشرية اغلى من اي شيء آخر، واتخاذ كل ما يحد من توسع وانتشار هذا الوباء حتى لو اثر سلبا على الاقتصاد والمطلوب تعاون المواطن والمقيم باتخاذ كل الاجراءات الصحية المعتمدة دوليا حتى نستطيع الخروج من هذه الازمة بأقل الخسائر سواء البشرية او المادية، والتركيز على تطور القطاعين الصحي والتكنولوجي مستقبلا.

رؤية 2035

? هل ترون ان رؤية الكويت التنموية 2035 كفيلة بالقضاء على الأزمة الاقتصادية؟

? من خلال خبرتي وتجاربي التي مررت بها خلال مسيرتي الطويلة فـي عالم التجارة وتطلب عملي زيارة بلدان كثيرة تعاملت خلالها مع رجال اعمال مـن مختلف الجنسيات وأرى أن الكويت لها مكانة قوية في مجال الاستثمار والفرص كثيرة ومتاحة في استحداث الكثير من النشاطات التجارية والصناعية. فالـــــكويت لها ســمعة عالية في المجتمع الدولي، يكفينا فخــرا انها اصبحت كمركز عالمي للعمل الانساني عندما اطلقت الامم المتحدة على سمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح – يرحمه الله- مسمى (قائدا للعمل الانساني) وهـذا اعطاها المكانة الرفيعة بين الدول الكبرى. وأضيف هنا أنه في سبتمبر 2015، اقرت الامم المتحدة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة لعام 2030 ووقعت الكويت على هذه الوثيقة مع بقية الدول، واحب ان انوه هنا انه في ديسمبر2007 انتهت الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في اعداد مشروع دولة الكويت لعام 2011 - 2035 وتمت مناقشته واقراره من قبل الحكومة في شهر مايو لعام 2008، ومن هنا يتضح ان الكويت اقرت خطة 2030 قبل 12 سنة وانا علـى ثقة تامة ان الحكومة وتوجيهات صاحب السمو امير البلاد وولي عهده الامين واصحاب القرار حريصون على انجاز هذه الخطة وإن شاء الله ستكون الكويت من اوائل الدول حسب المؤشر العالمي.

الدين العام

? هل تتفقون مع المنادين بضرورة تمرير قانون الدين العام لحل ازمة السيولة؟

? وجهة نظري الشخصية ان عرقلة قانون الدين العام كان له اثر سلبي على السوق والبنوك، فالقانون اصبح شراً لابد منه، شرط ان يكون تحت ضوابط واشراف اختصاصيين مشهود لهم بالكفاءة ومعالجة اي هدر او فساد وايجاد خطة اصلاح، ان ازمة كورونا ضربت الاقتصاد بكل دول العالم دون استثناء وتسببت في خسائر كبيرة.

تحفيز حكومي

? هل ترون ان القطاع الخاص بحاجة لمزيد من التحفيز من قبل الحكومة؟

? نعم، فالقطاع الخاص رافد قوي من روافد الاقتصاد بالدولة ويقوم بدور كبير وفعال وله بصمات عمرانية واقتصادية وصناعية، والمطلوب من الحكومة قرارات أكثر مرونة حتى لا ينصدم القطاع الخاص بقرارات غير مدروسة تمنعه من تنفيذ ما يصبو اليه من مشاريع وخاصة المشاريع العملاقة التي بالنهاية تصب في مصلحة وازدهار وتطور البلد.

قرارات جديدة

? ما الذي يحتاجه القطاع الخاص في الوقت الراهن؟ وهل ترون ان توجه القطاع الخاص بدأ في التعافي التدريجي مؤخرا؟

? القطاع الخاص له دور حيوي في تنفيذ وادارة المشاريع بعيدا عن روتين القطاع العام فالمطلوب اصدار توصيات جديدة وفعالية لتوسيع دوره ليتمكن من النهوض بالاقتصاد ودعم التنمية وكذلك العمل الجاد في توسعة المشاركة بالمشاريع الكبيرة بين القطاعين العام والخاص وهذا يخفف عبئاً كبيراً على مؤسسات الدولة. وحسب رأيي الشخصي، لن يكون تعافياً للقطاع الخاص بشكل صحيح الى ان تنتهي ازمة كورونا، كونه فيروساً غامضاً ولا ندري ماذا تخبىء الايام لنا ولن يستقر الوضع الا بعد الانتهاء من التطعيمات والسيطرة التامة عليه وانتهاء هذه الازمة عالميا.

المنطقة الشمالية

? هل ترون ان مشروع تطوير المنطقة الشمالية بات امرا ملحا للقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة؟

? في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه اقتصاد البلد اصبح مشروع تطوير المنطقة الشمالية امراً ضرورياً وملحاً جدا خاصة في المستقبل القريب. ان موقع الكويت يؤهلها ان تكون المعبر الاستراتيجي للوصول الى طريق الحرير وعلى المختصين الاسراع في التنفيذ، لانه مثل هذا المشروع سيحقق الامن الاقليمي والاقتصادي وايجاد فرص عمل كثيرة، فلا يخفى على احد منا انه خلال السنوات القليلة القادمة سيزيد عدد الخريجين من الجنسين بمختلف التخصصات ومثل هذا المشروع يخلق فرص عمل ويوفر دخلاً قومياً قوياً لذا نحن بحاجة للتنسيق بين القطاع الخاص والقطاع العام ومساعدة الاختصاصيين والاستشاريين والدعم من جميع الاطراف حتى يرى النور.

? هل تعتقدون ان القطاع الصناعي كفيل بحل مشكلة البطالة؟

? ندرة الاراضي الصناعية بالكويت وعدم تجهيز مدن صناعية تواكب التطور الصناعي كان السبب الرئيسي في عدم لحاق الكويت للدول الصناعية في المنطقة، مع العلم ان الكويت كانت سباقة في ايجاد المنطقة الصناعية ومع الاسف بقيت على الصناعات البسيطة.

والمطلوب دراسة شاملة والابتعاد عن ارتجالية القرار لتطوير القطاع الصناعي وترجمة الخطط والاهداف الى واقع لتحريك عجلة التنمية بالبلاد حتى تكون من المصادر الرئيسة للدخل بالكويت ومن روافد الدخل القومي، وذلك بايجاد الدعم المادي والمعنوي لأصحاب المصانع الوطنية وايجاد كل سبل التسهيلات في الاجراءات الحكومية وتسهيل القروض الصناعية الميسرة بفوائد قليلة، واستحداث الاراضي المناسبة للصناعات وعمل ندوات ودورات للشباب لتشجيعهم لخوض الغمار الصناعي وكذلك التوجه لخصخصة بعض القطاعات الحكومية.

? متى انشئت منطقة الشويخ الصناعية وكيف اصبحت بهذه الامكانات؟

? كانت منطقة الشويخ الصناعية أرضاً صبخة غير قابلة للاستعمال أو لاستخدامها لأي مجال، فطلبت الحكومة من المواطنين القادرين ماديا على اصلاح هذه المنطقة ليستفاد منها، فقام بعـض المـواطنين القادريــن باصلاحها وكانت كلفتها عالية جدا وللمصلحة العامة ضحوا ومن ثم تم استغلالها بموجب عقود بين المواطن واملاك الدولة، وكما تــرى اصبحت منطقة الشويخ الصناعية مركز صناعي وتجاري مهم.

المشاريع الصغيرة

? هل ترون أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورة على المدى الطويل؟

? الشباب الكويتي من الجنسين طموح وعنده اصرار وحب التحدي والمغامرة فالغالبية العظمى من حملة الشهادات العليا، فهو قادر على خدمة بلده وتحمل المسؤوليات، ومن هذا المنطلق اؤيد واطلب من المعنيين دعم الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لفتح المجال امام طموحاتهم وافكارهم وانا واثق انهم سينجحوا على المدى الطويل وعلى ثقة انهم سينافسون كبار التجار بطموحهم وافكارهم فقط المطلوب من الجهات المسؤولة الدعم والتشجيع مع تذليل جميع العقبات امامهم.

وقال الغنام: أنصح بالغاء كلمة مستحيل من قاموس حياتهم، وليكن الاصرار والعزيمة هو نهج حياتهم العملية، والابتعاد عن الطمع والجشع، وعدم تقليد الآخرين لان الابتكار سر النجاح.

3 خطوات

حدد الغنام 3 خطوات رئيسة لتعزيز دور القطاع الخاص تتمثل في:

? القضاء على روتين القطاع العام.

? اصدار توصيات جديدة لتمكينه من النهوض بالاقتصاد ودعم التنمية.

? العمل الجاد لتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



شباب الكويت

أشار الغنام الى ضرورة ايجاد الدعم المادي والمعنوي لأصحاب المصانع الوطنية وايجاد كل سبل التسهيلات في الاجراءات الحكومية وتسهيل القروض الصناعية الميسرة بفوائد قليلة، واستحداث الاراضي المناسبة للصناعات.

شباب الكويت

أشار الغنام الى دور الشباب خلال الغزو، قائلا: الشباب الكويتي كان له دور كبير خلال فترة الغزو العراقي الغاشم لبلدنا في عام 1990، حيث أثبت الشباب من الجنسين مدى قوة تحملهم وحبهم للكويت عندما حملوا السلاح في وجه العدو، وأما الذي لم يستطع حمل السلاح قاد سيارات النفايات وعمل بالمخابز وجميع المهن.

