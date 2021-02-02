«الاقتصادية»: الحكومة «غير مكترثة» والمجلس لا يبالي!

مال وأعمال

أشارت الجمعية الاقتصادية الى انه من المؤسف ان يزال النظام السياسي في الكويت يحاول متأخراً لمواجهة تبعات ازمة النفط والكورونا، ويصل الى طريق مسدود في كثير من الأحيان، وقد تأخرت الاصلاحات الهيكلية عن اقراننا في الخليج في السنوات الأخيرة وليس فقط الآن.

وبينت الجمعية، في بيان لها، حول التصنيف الائتماني ان شركة التصنيف العالمي «ستاندرد اند بورز» ذكرت في تقريرها الأخير في منتصف يناير الماضي «انه في ظل عدم وجود اجراءات اخرى، فان الاستنزاف التام لصندوق الاحتياطي العام قد يؤدي الى ضغط قاس للموازنة بالنسبة للكويت، ما قد يدفع الى تعديل غير منضبط للانفاق في وقت يضعف فيه الأداء الاقتصادي بالفعل.

وفي هذا السياق، صرح رئيس لجنة السياسات في الجمعية الاقتصادية الكويتية محمد بدر الجوعان بأنه «أصبحت التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي تمنحها الوكالات والمؤسسات العالمية هدفاً في ذاتها لكثير من الدول وتسعى للحصول عليها وذلك باعتبار هذا التصنيف شهادة لتأكيد حسن اداء الدولة ومتانتها وقوة مركزها المالي.

وقال: صحيح بأنه يمكن لتصنيف مرتفع ان يسهم في ترويج سندات حكومية في اسواق المال العالمية، وعلى العكس فقد يؤدي التصنيف المنخفض الى التسبب في ازمة اقتصادية لدولة ما. لذلك، مؤشرات القياس بالتصنيفات الائتمانية هي دليل على متانة الدولة المالية لسد ديونها في حال الاقتراض».

وأضاف: كما ذكرنا في الجمعية الاقتصادية في رسالتنا السابقة الى «صناع القرار»، فاننا لا نعتقد بأننا بحاجة الى مؤسسة تصنيف عالمية لتخبرنا بما نعلمه جميعاً، فالنفاد المحتمل للخزينة العامة اصبح اليوم حتمياً في حين ان ترتيبات التمويل البديلة لم يتم وضعها بعد!

وأشارا ان استجابة الحكومة ومجلس الأُمة المتأخرة قد تؤدي الى ترك الكويت لمواجهة قيود مالية صارمة على الميزانية من قبل شركات التصنيف العالمية، ما قد يؤدي الى اضرار طويلة الأجل بالاقتصاد الكويتي، وكما ذكرنا سلفاً فان خطورة «تعويم» الموضوع وسياسة «النفس الطويل» قد تفيد سياسياً لكنها قاتلة اقتصاديا!»

ولفت ان هذا بالضبط ما حصل أخيراً من شركة Standards & Poor’s في تقريرها الأخير، هو خير دليل على ان هذه حكومة غير مكترثة ومجلس غير مسؤول. فقد اشار التقرير وبكل بساطة الى اتساع عجز الموازنة العامة في الكويت من 10% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2019/2020 الى ما يقرب من 30% من الناتج المحلي الاجمالي عام 2020/2021 بينما يقترب المصدر الرئيسي لتمويل العجز في الموازنة العامة وهو صندوق الاحتياط العام من النضوب.

ونوه الجوعان «الآن اصبح لزاماً وضع قانون للدين العام تعمل الجهات التنفيذية والتشريعية بمحتواه وضوابطه الاقتصادية، ولا يترك الموضوع مفتوحا للتقدير العام، وتكون بذلك عرضة للمواءمات السياسية، وهذا ما حذرنا منه في الجمعية الاقتصادية الكويتية وحذر منه كثير من الاقتصاديين والمتخصصين في الكويت بأن الدين العام في حال عدم وجود استجابة حكومية لبنود الهدر في الميزانية لا مفر منه، وهو ليس لعبة سياسية رخيصة بيد مجلس الأمة، فهذا يُشكل عبثا في مقدرات وسمعة البلد!»

وبين ان وكالات التصنيف مثل S&P وMoody’s وغيرهم ستستمر في تخفيض تصنيف الكويت على مدى العامين المقبلين اذا كانت الحلول المالية تمنع الحكومة من ايجاد حل مستدام طويل الأجل لاحتياجاتها التمويلية، والأخطر من ذلك هو امكانية تعرض العملة للضغوط مع زيادة عمليات غسل الأموال التي ظهرت أخيراً وفي حال عدم اتخاذ خطوات رادعة لحفظ سمعة الكويت المالية. هذا بحد ذاته سيكون مدخلا حتميا للحكومة بفرض الضرائب بعد تأخر اي اصلاح منطقي لموازنة الدولة ومنها مس جيب المواطن باقتراح لا يرقى بأن يكون حلاً اقتصادياً، فهو حل متخاذل يعجز في مبتغاه الجهاز التنفيذي للبلد على اي اصلاح آخر، واهماً بأن اولى خطوات اي اصلاح مالي هي الضرائب، وهذا بحد ذاته ينم عن عجز كبير بالمفاهيم الاقتصادية والاصلاحات في السياسة المالية.

وأشار انه لا يزال يتعين وضع سياسة تمويل طويلة الأجل ومستدامة، في الماضي مرر البرلمان الكويتي قانونا يسمح للحكومة باصدار الديون، ولكن مع الأسف فمعظم النواب جل همهم النجاح بالانتخابات القادمة بدلاً من اي حلول غير شعبية، وقد يكون لهذا المنطق النيابي وعدم وجود حل سريع لترتيبات التمويل في الكويت عدد من العواقب الاقتصادية السلبية على المدى الطويل من انهيار التصنيف الائتماني الى وضع المؤسسات المصرفية في القائمة المحظورة (السوداء) عالمياً.

وقال: مع كل ذلك، نعمت الكويت بجيل مؤسس ذا نظرة بعيدة، فلا تزال التصنيفات في الكويت مدعومة بالمستويات المرتفعة من الاحتياطيات المالية والخارجية في البلاد. ولكن يشكل الاستنزاف المستمر لصندوق الاحتياطي العام مخاطر كثيرة، على الرغم من ان اجمالي اصول صناديق الثروة السيادية يتجاوز ما نسبته 500 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، حيث يقدر صافي الأصول الحكومية العامة للكويت بنحو 540 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2020، وهي اعلى نسبة بين جميع الجهات السيادية المصنفة من قبل وكالات التصنيف الائتماني!

وبين ان هذا لم يعد وحده كافياً في ظل نظام سياسي تهيمن عليه المواجهات ما بين الحكومة ومجلس الأمة، التي غالباً ما تصل الى طريق مسدود، ما ادى الى تخلف الاصلاحات الهيكلية عن نظيراتها في السنوات الأخيرة.

واختتم الجوعان تصريحه بالقول ان صندوق النقد الدولي في اوائل عام 2020 ذكر في تقرير له ان دول مجلس التعاون الخليجي ستستنفد صناديقها السيادية التي تصل الى 2 تريليون دولار بحلول 2034 اذا ما استمرت في سياساتها الريعية!

