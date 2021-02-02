«رصيف الزيت» بالشعيبة استقبل أول ناقلة نفط

مال وأعمال

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية ان رصيف الزيت رقم 33 بالشعيبة، والتابع لها استقبل ناقلة النفط «اتروتوس» القادمة من الهند وتحمل علم ليبيريا، وهي اول ناقلة نفط ترسو على هذا الرصيف بعد توقفه عن العمل لأكثر من ثلاثة اعوام، خضع خلالها لعمليات صيانة وترميم واسعة. وأوضح رئيس فريق عمليات المنطقة السادسة بمصفاة ميناء عبدالله، صالح الشمري، انه تم البدء بتحميل الناقلة بـكمية تبلغ 30 ألف طن من الديزل النظيف ذي المحتوى الكبريتي المنخفض، الذي تم انتاجه من وحدات مشروع الوقود البيئي، منوها الى ان من المقرر ان تستغرق عملية التحميل هذه قرابة 30 ساعة من العمل المتواصل. وأشار الشمري الى ان الناقلة «اتروتوس» رست على الرصيف بعد ان تزينت بعلم الكويت الى جانب علم اصفر اللون كدلالة على انها خضعت لمراجعة وزارة الصحة.

