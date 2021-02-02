النفط ارتفع متجاهلاً تعثر توزيع اللقاح وسلالات «كورونا»

مال وأعمال

ارتفعت اسعار النفط بعد بداية ضعيفة، لتعزز المكاسب التي حققتها على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، على الرغم من ان تعثر عمليات توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والاصابات الجديدة واكتشاف سلالات جديدة يلقي بظلال على توقعات الطلب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا او ما يعادل 0.7% الى 55.40 دولارا للبرميل، بينما ربح خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا او ما يعادل 0.5% الى 52.44 دولارا. وزاد الخامان القياسيان نحو 8% في يناير.

وتلقت اسعار النفط الدعم من برامج التحصين الجارية في الدول الأشد تضررا من الجائحة وخفض الانتاج من جانب منتجين كبار مثل السعودية. لكن حالة الابتهاج ازاء نهاية محتملة للجائحة تقوضت بفعل بطء وتيرة التطعيمات وزيادة السلالات الجديدة لفيروس كورونا.

