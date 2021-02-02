«ميزان» وقّعت اتفاقية مع تابعة لـ«صافولا»

مال وأعمال

أعلنت شركة ميزان عن توقيعها اتفاقية توزيع مع عافية انترناشيونال التابعة لمجموعة صافولا. تمنح هذه الاتفاقية شركة ميزان القابضة حقوق توزيع منتجات عافية انترناشيونال في الكويت من خلال شركة اولاد جاسم الوزان للتجارة العامة ذ.م.م، التابعة والمملوكة لشركة ميزان القابضة بالكامل. وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لشركة ميزان القابضة جاري والش: «توفر هذه الاتفاقية لمجموعة ميزان منصة قوية للنمو المستمر ولتطوير منتجاتها في الكويت وتحقيقها مكانة رائدة في سوق زيوت الطهي ذات الجودة العالية. ونحن في شركة ميزان نركّز جهودنا على النمو وتلبية احتياجات وتوقعات المستهلكين المختلفة من حيث الجودة والتنوع، وفخورين بعملنا جنباً الى جنب مع شركة «عافية انترناشيونال» والتي تشاركنا القيم ذاتها».

